Україна і США домовилися про фінансування іригаційних проєктів

Ця домовленість дозволить залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів

«Угода з IFC дозволить залучити інвесторів до структурування національного оператора» – міністр аграрної політики

Мінагрополітики в рамках візиту української делегації до США підписало з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) угоду щодо фінансування іригаційних проєктів. Крім того, укладено меморандум про розміщення в Україні виробництва обладнання для зрошувальних систем.

Про це повідомляє Офіс президента.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко зазначив, що угода з IFC дозволить залучити інвесторів до структурування національного оператора НАК «Вода України», фінансування модернізації та розвитку іригаційної інфраструктури України.

«Ця домовленість дозволить залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів, насосних станцій та внутрішньогосподарських систем, зокрема для організацій водокористувачів», – зазначили в ВП.

Також в ході візиту в США Мінагрополітики підписало меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay з виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Іригація (зрошення) – це підведення води на поля, які відчувають нестачу вологи для збільшення врожайності.

Нагадаємо, Україна і США підписали угоду про стратегічну основу оборонного партнерства. Це заявив президент України Володимир Зеленський.

До слова, Кулеба заявив, що Україна вже цього року отримає партію Javelin від США.

Як повідомлялося, 31 серпня, Сполучені Штати Америки обіцяють виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.