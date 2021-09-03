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    Нафтовий гігант Shell візьме участь в боротьбі з вуглецевим паливом

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    Shell все впевненіше рухається в сторону альтернативної енергетики - Нафтовий гігант Shell візьме участь в боротьбі з вуглецевим паливом

    Shell все впевненіше рухається в сторону альтернативної енергетики

    Фото: praktika-vlasti.com.ua

    До 2025 року компанія встановить в Великобританії 50 тис зарядних станцій для електромобілів

    Британсько-нідерландська компанія Royal Dutch Shell вирішила встановити на дорогах Великобританії кілька десятків тисяч зарядних станцій для електромобілів. Таким чином нафтовий гігант хоче взяти участь в боротьбі зі зміною клімату, – повідомляє The Guardian.

    Shell пообіцяла в найближчі чотири роки обладнати 50 тисяч вуличних зарядних станцій, що забезпечить інфраструктурою третю частину дорожньої мережі країни. Компанія запропонувала самостійно покрити витрати на установку станцій (на даний момент 75% витрат несе Управління транспортних засобів з нульовим рівнем викидів шкідливих речовин Міністерства транспорту Великобританії).

    «Прискорити темпи установки зарядних пристроїв для електромобілів по всій Великобританії – життєво важливо. Пропозиція про фінансування покликане допомогти в досягненні цієї мети. Ми хочемо надати водіям в країні доступні варіанти зарядки електромобілів, щоб якомога більше з них могли переключитися на електричну систему», – пояснив голова правління Royal Dutch Shell Девід Банч.

    Британська влада оцінили ідею компанії. У Міністерстві транспорту Великобританії ініціативу назвали «прекрасним прикладом того, як приватні інвестиції використовуються поряд з державною підтримкою, щоб інфраструктура країни відповідала вимогам майбутнього».

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    Теги: автопром інвестиції Велика Британія фінансування інфраструктура
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    Нафтовий гігант Shell візьме участь в боротьбі з вуглецевим паливом