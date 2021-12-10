Суд зобов’язав Гордона та Бутусова вибачитися за інформацію про російський паспорт Пальчевського

Суд ухвалив стягнути з Гордона та Бутусова на користь Пальчевського 1816 грн

Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про російське громадянство екс-кандидата на посаду мера Києва Андрія Пальчевського, яку раніше поширили журналіст Дмитро Гордон та головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Про це з посиланням на рішення суду повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

«Фотокопія відповідного рішення суду від 12 грудня, яким позов Пальчевського до Бутусова та Гордона щодо захисту честі, гідності й ділової репутації задоволено повним обсягом, є у розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Рішенням суду Бутусов і Гордон зобов'язані розмістити на своїх медіа-ресурсах – інтернет-порталі «Цензор.НЕТ» та YouTube-каналі відповідно – спростування інформації про російське громадянство Пальчевського. Також ухвалено рішення стягнути з них на користь Пальчевського 1 816 грн», – написало видання.

Нагадаємо, відповідні матеріали Юрій Бутусов та Дмитро Гордон опублікували відповідно 22 та 23 жовтня 2020 року, напередодні місцевих виборів, в яких Андрій Пальчевський брав участь як кандидат на посаду міського голови і як лідер партії «Перемога Андрія Пальчевського».