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    Суд зобов’язав Гордона та Бутусова вибачитися за інформацію про російський паспорт Пальчевського

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    Андрій Пальчевський працював ведучим на телеканалах &laquo;Інтер&raquo;, &laquo;Перший національний&raquo; і &laquo;Прямий&raquo; - Суд зобов’язав Гордона та Бутусова вибачитися за інформацію про російський паспорт Пальчевського
    Андрій Пальчевський працював ведучим на телеканалах «Інтер», «Перший національний» і «Прямий»

    Суд ухвалив стягнути з Гордона та Бутусова на користь Пальчевського 1816 грн

    Шевченківський районний суд Києва визнав недостовірною інформацію про російське громадянство екс-кандидата на посаду мера Києва Андрія Пальчевського, яку раніше поширили журналіст Дмитро Гордон та головний редактор інтернет-видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов. Про це з посиланням на рішення суду повідомило агентство «Інтерфакс-Україна».

    «Фотокопія відповідного рішення суду від 12 грудня, яким позов Пальчевського до Бутусова та Гордона щодо захисту честі, гідності й ділової репутації задоволено повним обсягом, є у розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

    Рішенням суду Бутусов і Гордон зобов'язані розмістити на своїх медіа-ресурсах – інтернет-порталі «Цензор.НЕТ» та YouTube-каналі відповідно – спростування інформації про російське громадянство Пальчевського. Також ухвалено рішення стягнути з них на користь Пальчевського 1 816 грн», – написало видання.

    Нагадаємо, відповідні матеріали Юрій Бутусов та Дмитро Гордон опублікували відповідно 22 та 23 жовтня 2020 року, напередодні місцевих виборів, в яких Андрій Пальчевський брав участь як кандидат на посаду міського голови і як лідер партії «Перемога Андрія Пальчевського».

    Теги: суд паспорт Дмитро Гордон журналіст громадянство Андрій Пальчевський Юрій Бутусов
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    Суд зобов’язав Гордона та Бутусова вибачитися за інформацію про російський паспорт Пальчевського