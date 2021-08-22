Канал «Дом» замовив рекламу Кримської платформи на 30 млн грн

Усіх переможців визначили без проведення тендерних процедур

Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» розіграло без тендерів 30 млн грн під виглядом відзначення ювілею незалежності України. Про повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Розподіл 30-ти мільйонів такий:

19,01 млн грн отримало київське ТОВ «Лайт коммунікейшн» (послуги з розміщення та демонстрування інформаційних матеріалів на зовнішніх рекламних носіях розміщення);

5,27 млн грн – столичне ТОВ «Медіа Хаб» (послуги із створення та поширення інформаційних продуктів у засобах масової інформації);

3,45 млн грн – фізична особа-підприємець Алєся Олегівна Штогрін (створення та поширення інформаційних продуктів (розміщення банерної реклами);

2,55 млн грн – фізична особа-підприємець Аліна Ігорівна Бєднова (розміщення відеореклами).

Вказані підрядники виготовлятимуть контент для російськомовного державного телеканалу «Дом», який запущено на базі телеканалу іномовлення UATV для окупованих Росією Криму і частини Донбасу.

Як пояснила Мультимедійна платформа іномовлення, цілодобовий розважально-інформаційний телеканал для мешканців тимчасово окупованих територій України «Дом» є одним з найбільш масштабних проєктів за останні роки у сфері інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Особливої ваги цей проєкт набирає в контексті проведення 23-го серпня установчого саміту Кримської платформи. Установчий саміт є потужним інформаційним приводом для усієї України, що сфокусує увагу на проблематиці тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя. Фактично, комунікація щодо телеканалу «Дом» має доповнити загальнодержавну інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку тематики тимчасово окупованих територій та 30-ї річниці незалежності України, за якої установчий саміт Кримської платформи є одним з ключових заходів», – наголосив замовник.

За даними аналітичної системи YouControl, засновниками «Лайт коммунікейшн» є двоє киян Віталій Шаповаленко і Євген Високовський. Розмір статутного капіталу підприємства становить 10 тис. грн.

ТОВ «Медіа Хаб» зі статутним капіталом 1,5 тис. грн належить киянину Михайлу Пересуньку.

Нагадаємо, що у червні Верховна Рада ухвалила на зміни до закону про публічні закупівлі, які дозволять замовникам, визначених Кабміном, до 24 серпня 2021 року здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї річниці незалежності України за переговорною процедурою.