Українські аграрії зберуть найбільший врожай гречки за останні три роки: що буде з ціною

Гречки зберуть багато, та чи вплине це на ціну?

Очікуваний врожай дасть змогу майже повністю задовольнити потребу українців у гречаній крупі

Цього року Україна може зібрати найбільший за останні три роки урожай гречки та майже повністю задовольнити потреби споживачів на внутрішньому ринку. Такий прогноз зробила Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

«За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде кращим, ніж за три останні роки, і очікується на рівні 114 тис.т, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти завдяки збільшенню посівних площ, так через збільшення врожайності», – йдеться в повідомленні асоціації.

Збір врожаю гречки в Україні ще триває, і зараз він зібраний з близько 70% посівних площ.

Як зазначила аналітикиня УКАБ Світлана Литвин, нинішній урожай дозволить краще, ніж минулого року, задовольнити попит українських споживачів на гречку. Очевидно також, що подорожчання гречки в цьому і на початку наступного року чекати не варто.

«В останні роки фонд споживання гречки в Україні знаходиться на рівні 120 тис.т. Тож за рахунок власного виробництва вдасться на 95% задовольнити потребу українців у гречці та бути менш залежними від можливих зупинок імпортних поставок з боку Російської Федерації», – розповіла Литвин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні може зрости ціна на всіма улюблену крупу – гречку, яку зараз вже називають «золотою» через її вартість. За останні два роки ціна на цей продукт підскочила від 10 до 50 гривень.





