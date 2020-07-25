В Україні різко дешевшає картопля



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Картопля в Україні вже пропонується в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року

Пропозиція овоча на оптових ринках помітно зросла

Після того, як Україну завалили імпортною картоплею, в країні почали знижуватися ціни на цей овоч. Як підрахували аналітики EastFruit, українські виробники пропонують до продажу картоплю за ціною 5-7 грн/кг (0,18-0,25 дол./кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше.

Передусім тиск на ціни надає щедра пропозиція, тоді як темпи збуту картоплі досить невисокі. Як результат, виробники знижують ціни, щоб таким чином активізувати темпи збуту цієї продукції, пояснюють експерти.

«Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги продукції на ринку збільшуються практично щодня», – кажуть фахівці.

За їхніми даними, картопля в Україні вже пропонується в середньому на 25% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають подальшого зниження цін, якщо темпи збуту картоплі найближчим часом не прискоряться.

Нагадаємо, в Україні почали падати ціни на яблука. Прогноз фахівців.

Як повідомлялося, в Україні виробництво сільськогосподарської продукції за перші шість місяців цього року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року впало на 18,7%. За даними Держстату сільськогосподарські підприємства скоротили виробництва на 26,7%.

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