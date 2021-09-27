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    Рекордний врожай – рекордні ціни на продукти. Експерти пояснили парадокс на українському ринку

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    Ситуація на світових ринках вже вплинула на ціни, зокрема, на продукти з борошна - Рекордний врожай – рекордні ціни на продукти. Експерти пояснили парадокс на українському ринку
    Ситуація на світових ринках вже вплинула на ціни, зокрема, на продукти з борошна
    Фото з відкритих джерел

    Україні продовольча криза не загрожує, проте брак їжі у світі вплине на ціни всередині країни

    У Європі назріває продовольча криза, обумовлена катастрофічними неврожаями. Зокрема, експерти прогнозують суттєве подорожчання борошняних виробів, яке не омине й Україну. Про це повідомляє «Сьогодні».

    Причиною дефіциту продуктів харчування та напоїв є кліматичні аномалії, що спричинили катастрофічні неврожаї у світі.

    «Це впливає і на кількість, і на якість врожаю, якщо кілька місяців немає опадів. Або навпаки велика кількість опадів протягом короткого періоду часу, наш врожай не пристосований для цього», – розповіла фахівчиня відділу клімату ГО «Екодія» Ольга Гусакова.

    За словами економіста Олега Пендзіна, протягом року ціни на продовольство зросли на 27,5%. «Це відбувається на тлі браку продовольства в окремих регіонах світу», – пояснив він.

    На думку економіста, безпосередньої загрози продовольчої кризи для України немає, утім, дефіцит продуктів на світових ринках може значно вплинути на ціни в країні.

    «Зернові ми відправляємо до Європи, трошки північ Африки, Близький Схід, Східна Азія – це традиційні українськи ринки. Експортер не буде на внутрішній ринок продавати дешевше, ніж продає на зовнішній. Зовнішній ринок диктує ситуацію у нас», – розповів Пендзін.

    В Україні ціни вже зросли: крупа здорожчала на 15%, хліб – на 18%, макаронні вироби – на 21%, а цінові рекорди побила олія, яка додала у вартості 85%.

    Нагадаємо, нещодавно експерти назвали нову причину зростання цін на продукти.

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    Теги: ринок продукти ціни криза харчування хліб
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    Рекордний врожай – рекордні ціни на продукти. Експерти пояснили парадокс на українському ринку