Долар за буханець: в Україні знову подорожчає хліб

Аграрії зібрали рекордний урожай зерна, проте охочіше продають його за кордон

Попри рекордний цьогорічний урожай зерна, економісти прогнозують в Україні чергове подорожчання хліба. За словами фахівців, стрибок цін тільки на старті. 600-грамовий буханець уже дуже скоро вартуватиме понад 26 гривень. Про це ідеться у сюжеті програми «Свідок» на НТН.

Працівники сільського господарства не впевнені, що зможуть вигідно продати свій товар на внутрішньому ринку, тому охочіше укладають угоди з іноземними покупцями.

Тобто в Україні залишиться близько 30% урожаю говорить економічний експерт Олексій Пучков, а значить ціну диктуватимуть світові ринки.

А на ринках світових тотальний неврожай. Чимало пшениці затопили повені або спалила аномальна спека. До того ж, не все зерно годиться на хліб. Насіннєве залишають для весняного посіву, фуражне зазвичай іде на корм худобі, А так зване продовольче, яке можна використовувати для харчування, складає менше 40% урожаю, і скільки такого зерна залишиться в Україні, запитання відкрите. Може трапитися, що зерна вдосталь, а борошно зробити нема з чого.

«У нас уже практика була, коли житнє борошно ми імпортували, пшеничне. Якщо експортний меморандум буде відповідати тому продовольчому, яке ми зібрали, то давайте зрозуміємо, а з чим ми залишимося», – розповідає президент всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Борошномельне виробництво в Україні занепадає, і держава не надто втручається в ситуацію, тож на експорт іде лише зерно, тобто сировина, яка коштує набагато дешевше, ніж готове борошно.

«Туреччина – номер один із виробництва борошна. А основна сировина у неї – українське зерно. Туреччина купує наше зерно, дуже швидко через Чорне море його отримує і робить муку для Європи», – пояснює Олексій Пучков.

Тим часом українців замість нових робочих місць та більших заробітків чекає чергове подорожчання.

Раніше повідомлялося, що дорожачатимуть хліб, яйця і овочі. Цієї осені – не варто сподіватися, що завдяки гарному врожаю, ціни на продукти підуть вниз.

Нагадаємо, у вересні українцям слід очікувати зростання споживчих цін на свинину. Високі закупівельні ціни на корми та спекотна погода впливають на швидкість досягнення тваринами звичної забійної кондиції, а це, своєю чергою, позначається на обсягах товарних партій від виробників свинини.

Як повідомлялося, Україна стала більше імпортувати свинини, а власну продає за кордон.