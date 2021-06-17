В Україні обвалилися ціни на ранній овоч

Рання капуста в Україні на сьогоднішній день коштує в середньому на 26% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року

В Україні знижується ціна на білокачанну капусту нового врожаю. Тенденцію зниження цін на дану продукцію учасники ринку пов'язують із сезонним збільшенням пропозиції ранньої капусти з місцевих господарств. У той же час, темпи її реалізації залишаються досить стриманими. Про це повідомляє fruit-inform.com.

«Рясні дощі на більшій частині території країни вже надали згубний вплив на якість білокачанної капусти нового врожаю. Підвищена вологість і рясні опади негативно позначилися на якості даної продукції, в результаті капуста почала тріскатися. При цьому, представники оптових компаній уже почали відмовлятися від закупівель великих партій даного овоча, посилаючись на невисокі якісні характеристики», — зауважують фермери.

В результаті більшість виробників пропонують ранню капусту до продажу по 2−4 грн/кг (0,07−0,15 $/кг), що в середньому на 33% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

«Рання капуста в Україні на сьогоднішній день коштує в середньому на 26% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження цін в даному сегменті, оскільки пропозиція капусти на ринку буде збільшуватися, а якість продукції, що поставляється не завжди влаштовує споживачів», — підкреслюють експерти.

Нагадаємо, навесні в Україні рекордно здорожчала олія. Експерти розповіли, що виробникам невигідно продавати продукцію дешево на внутрішньому ринку, тому вони її постачають за кордон. А ціни в магазинах всередині країни підганяють до світових.

Також в Україні найближчим часом подорожчає свинина.

Крупи в Україні стали одним з продуктів, який сильно додав у ціні за минулий рік. Вартість гречаної крупи і рису зросла на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни на нього впали на 16% і зараз кілограм цієї крупи коштує приблизно 18 гривень.

Раніше повідомлялося, що в Україні стрімко зросли ціни на буряк. Також експерти прогнозують зростання цін на гречку до 50 грн/кг до вересня поточного року.

З початку року помітно подорожчав борщовий набір, масло, курячі яйця. На ринках також подорожчали цибуля, капуста, огірки і картопля.