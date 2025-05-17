«Путін не хоче миру». Сибіга пояснив, навіщо РФ бере участь в переговорах

РФ намагається виграти час та відтермінувати терміни санкцій

Російський диктатор Володимир Путін використав стамбульську зустріч для внутрішньопропагандистських цілей та імітації мирного процесу, а також для того, що виграти час та відтермінувати терміни санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає «Главком».

Міністр зазначив, що Путін намагається здаватися конструктивним, відмовляючись припинити війну.

«З глобальної точки зору, є лише один реальний показник готовності Росії припинити війну: згода Путіна на безумовне, повне та тривале припинення вогню. Дипломати можуть досягти набагато більшого, коли зброя мовчить. Путін може зробити це будь-коли, тому що Україна готова, і Україна повністю віддана миру. До того часу ми не можемо зробити висновок, що Росія веде переговори добросовісно або серйозно має намір досягти миру», – йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що світ не може дозволити, щоб Росія використовувала зустріч у Стамбулі як привід для продовження агресії. І якщо Росія зволікає з оголошенням про припинення вогню, тоді на Росію необхідно чинити додатковий тиск, щоб переконати її рухатися до миру.

«Можна впровадити більше заходів, окрім 17-го пакету ЄС, який ми вітаємо. Обмеження цін на нафту, ембарго на російську енергетику в Європі, тіньовий флот, повні секторальні санкції проти всього банківського сектору та центрального банку, а також інші дії Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. Економічний тиск має йти пліч-о-пліч із кроками щодо зміцнення України: пакети оборонної допомоги та стримування, посилення протиповітряного щита, прямі інвестиції в оборонну промисловість України», – додав він.

Нагадаємо, у Стамбулі, палаці Долмабахче, завершилися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Участь у перемовинах взяли міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Згодом стартували переговори України та Росії. Українську делегацію на перемовинах з російською стороною про припинення вогню очолив міністр оборони Рустем Умєров. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що «рівень делегації росіян для переговорів про мир схожий на бутафорський».

За словами президента, переговори все ж відбулися з «поваги до Трампа та Ердогана». Завдання української делегації – досягти перших кроків для припинення війни. В української делегації є мандат для ведення переговорів.

Як відомо, Російська Федерація на переговорах висунула вимоги, які є «нереалістичними і виходять далеко за рамки того, що коли-небудь обговорювалося». Джерело в дипломатичних колах України повідомило журналістам, що деякі з вимог РФ включають виведення українських військ з «її території» як умову припинення вогню.

Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.