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Данія відправить ДТЕК перші компоненти для найбільшої в Україні Тилігульської ВЕС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Данія відправить ДТЕК перші компоненти для найбільшої в Україні Тилігульської ВЕС

Активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року

Данія готується до відправки компанії ДТЕК перших компонентів для завершення будівництва Тилігульської вітроелектростанції. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Компанія Vestas готує до відправлення перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції – найбільшої ВЕС в Україні та найбільшої приватної інвестиції в енергетику країни за всю її історію. Проєкт реалізується компанією ДТЕК за ініціативи її акціонера Ріната Ахметова. Перше обладнання виготовлено на заводі Vestas у місті Рінгкьобінг, Данія», – йдеться в ньому.

Зазначається, що в урочистостях з нагоди завершення виробництва першого компоненту ВЕС взяли участь президент і генеральний директор Vestas Генрік Андерсен, міністр промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортен Бьодсков, а також генеральний директор Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) Педер Лундквіст.

Також в ДТЕК наголосили, що завдяки підтримці EIFO компанія залучила 370 млн євро кредитного фінансування.

В повідомленні підкреслили, що активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 2026-го. Після завершення робіт Тилігульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова планує збільшити потужність Тилігульської ВЕС до 500 МВт за 450 млн євро.

Теги: інвестиції Данія фінансування енергетика

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