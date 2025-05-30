Показник смертності серед цивільних в Україні цьогоріч зріс на 59%

РФ за три роки вбила в Україні 707 дітей

Із початку російського вторгнення у 2022 році в Україні загинули щонайменше 13 279 цивільних

У першому кварталі 2025 року рівень смертності серед цивільного населення в Україні зріс на 59% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ заступниці генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудування Розмарі Дікарло в Раді Безпеки ООН.

Дікарло зазначила, що загалом загальна безпекова ситуація в країні суттєво погіршилася.

Повідомляється, що загалом з початку російського вторгнення у 2022 році в Україні загинули щонайменше 13 279 цивільних, включаючи 707 дітей.

Підтверджена кількість поранених цивільних українців становить 32 449 людей, включаючи 2068 дітей, повідомила Дікарло. Вона додала, що атаки на цивільне населення заборонені міжнародним гуманітарним правом та є неприйнятними, незалежно від місця бойових дій.

Нагадаємо, 8 травня Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що квітень 2025 року став місяцем із найбільшою кількістю жертв серед цивільних людей в Україні з вересня 2024-го. Однією з ключових причин стало масове застосування Росією балістичних ракет по великих містах.

До слова, наприкінці квітня Путін підтвердив, що РФ била по цивільних об’єктах у Сумах та Кривому Розі.

Триває 1192-а доба повномасштабної війни.