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Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Для залучення інвестицій в Україну необхідне військове страхування, – бізнесмен
За словами Олександра Крошки, раніше компанія залучала європейські кредити, під 2-3%, може бути й 1%, але зараз це неможливо, бо величезні ризики
фото: РБК-Україна

«Стосовно українських кредитних програм, то якщо їх брати з відсотками 16% й вище – можна одразу йти «під воду», – каже бізнесмен

Українські компанії не можуть залучити дешеві європейські кредити та інвестиції без прозорого механізму захисту від військових ризиків.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів представник торгової марки KOLVI, голова правління благодійного фонду "Колві" Олександр Крошка. 

«Основна проблема, з якою ми зараз стикнулися – військове страхування. Воно відсутнє, і це досить гостре питань для всіх, тому що без нього залучити інвестиції, взяти дешеві кредити неможливо. У нас взагалі основний актив в Чернігові, який попадає в так звану «червону зону», як прифронтове місто.

Стосовно українських кредитних програм, то якщо їх брати з відсотками 16% й вище – можна одразу йти «під воду», – каже він.

За словами Олександра Крошки, раніше компанія залучала європейські кредити, під 2-3%, може бути й 1%, але зараз це неможливо, бо величезні ризики.

«Що буде забезпеченням цих платежів? Тому зараз більше розвиваємось коштом власних активів. Беремо гроші з інших напрямків – проектування, трейдерство тощо. Тому повторюсь: питання військового страхування дуже гостре. Але на найвищому рівні кажуть, що до вступу в НАТО такої можливості немає», зазначив він.

Теги: інвестиції гроші Україна страхування

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