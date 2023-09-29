Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України
Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу
Сьогодні, 29 вересня, Палата представників Конгресу США після суперечок та винесення на окреме голосування додаткових $300 млн для Україні врешті схвалила цю статтю бюджету. Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу. Проти голосували 117 законодавців, передає «Голос Америки».
За даними видання, ці кошти для військової допомоги були схвалені двопартійним голосуванням, але більша частина республіканців у Палаті представників проголосували «проти» надання їх Україні. Агенція Associated Press називає цю ситуацію «ознакою того, що поглиблюється опір виділенню допомоги Україні» серед республіканців.
В середу у результаті тривалого обговорення у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення додаткової військової допомоги Україні на суму $300 млн на окреме голосування.
Раніше ця стаття витрат – Ukraine Security Assistance Initiative – на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону. Виділення цих коштів має ще погодити Сенат США.
Як повідомлялося, США додатково заклали в бюджеті понад $6 млрд на підтримку України.
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