Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України
Виділення коштів має ще погодити Сенат США
фото з відкритих джерел

Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу

Сьогодні, 29 вересня, Палата представників Конгресу США після суперечок та винесення на окреме голосування додаткових $300 млн для Україні врешті схвалила цю статтю бюджету. Додаткові асигнування на допомогу та контроль у сфері безпеки підримали 311 представників Конгресу. Проти голосували 117 законодавців, передає «Голос Америки».

За даними видання, ці кошти для військової допомоги були схвалені двопартійним голосуванням, але більша частина республіканців у Палаті представників проголосували «проти» надання їх Україні. Агенція Associated Press називає цю ситуацію «ознакою того, що поглиблюється опір виділенню допомоги Україні» серед республіканців.

В середу у результаті тривалого обговорення у регламентному комітеті Палати представників домовились про винесення додаткової військової допомоги Україні на суму $300 млн на окреме голосування.

Раніше ця стаття витрат – Ukraine Security Assistance Initiative – на тренування українських військовиків та придбання зброї - мала бути частиною законопроєкту про асигнування для Пентагону. Виділення цих коштів має ще погодити Сенат США.

Як повідомлялося, США додатково заклали в бюджеті понад $6 млрд на підтримку України.

Читайте також: Республіканці налаштовані зменшити підтримку України. Чому?
Теги: США гроші гуманітарна допомога Сенат США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Створення поясу безпеки і стабільності на Близькому Сході в цілому має обмежити можливості капіталізувати нестабільність
Що Байден задумав на Близькому Сході
11 вересня, 13:20
Окупанти постійно атакують Україну ракетами та безпілотниками
Кремль, намагаючись убити українців, вбиває росіян
18 вересня, 12:29
У Великій Британії будуть розміщені винищувачі США, які здатні нести ядерну зброю – The Telegraph
У Великій Британії будуть розміщені винищувачі США, які здатні нести ядерну зброю – The Telegraph
1 вересня, 14:09
Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з росій
США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення
4 вересня, 08:28
Співак Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza працює з російським промоутером
Сергій Бабкін та гурт 5'Nizza співпрацюють з росіянами. Концертна директорка відреагувала
5 вересня, 14:29
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
6 вересня, 20:31
Пентагон налагоджує моніторинг використання наданої Америкою допомоги
Пентагон відправляє до Києва ревізорів: що перевірятимуть США
14 вересня, 06:29
Китай, Росія та США продовжують модернізацію ядерної зброї
Три країни нарощують ядерний потенціал – Al Jazeera
18 вересня, 08:08
Київські депутати зустрілися з громадою під стінами міськради
Скільки коштів цьогоріч Київ виділить на допомогу ЗСУ? Відповідь міськради
23 вересня, 11:04

Політика

Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України
Палата представників США проголосувала за додаткові $300 млн для України
Норвегія заборонила в'їзд автомобілів з російськими номерами
Норвегія заборонила в'їзд автомобілів з російськими номерами
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні
Сусідня з Росією країна робить таємні укріплення на кордоні
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
Єврокомісія завершила обговорення українського плану дій щодо зерна
Єврокомісія завершила обговорення українського плану дій щодо зерна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
28K
Чи хочуть німці бачити біженців з України: нове опитування
27K
Український ветеран, якого звинувачують в нацизмі, змушений покинути Канаду (відео)
20K
Польща готова допомагати біженцям з України, але висунула умову
12K
Вибух у Кривому Розі: Вілкул відреагував
8113
Пенсіонерка отримала п'ять років ув'язнення за три лайки в «Однокласниках»

Новини

«Енергоатом» відмовився від ремонту енергоблока. Нардеп оприлюднив скандальні подробиці
Сьогодні, 17:08
На Київщині чоловіки зберігали зброю окупантів на понад 30 млн грн
Сьогодні, 17:06
Окупанти дозволили вивчати українську мову на захоплених територіях, але є умови
Сьогодні, 16:57
Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру
Сьогодні, 15:35
Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту