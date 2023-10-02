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Кулеба зробив оптимістичну заяву про вступ України до ЄС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кулеба зробив оптимістичну заяву про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Україна виконає сім ключових рекомендацій Єврокомісії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в Європейському Союзі підтримують вступ України. За його словами, остаточне рішення – лише питання часу. Про це він сказав на пресконференції за підсумками зустрічі голів МЗС держав Євросоюзу в Києві.

Кулеба наголосив, що за столом переговорів міністрів відчувався консенсус щодо членства України.

«Усі налаштовані рухатись уперед із максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна. Наш ключовий сигнал був такий: ми виконаємо всі сім ключових рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорів про членство. Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, без додаткових умов. І атмосфера свідчить, що в нас є консенсус із цього приводу», – зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Теги: Дмитро Кулеба Україна Європейський союз

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