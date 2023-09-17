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У Москві неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Москві неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У відомстві країни-агресора традиційно звинуватили Україну у цьому нападі

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про діяльність систем протиповітряної оборони внаслідок останнього нападу безпілотника, який нібито летів атакувати Москву. Місцева влада говорить про збиття дрона в міському окрузі Істра. Про це заявив мер російської столиці Сергій Собянін.

У відомстві країни-агресора звинуватили Україну у цьому нападі.

Згідно з інформацією московської мерії, нібито за допомогою засобів протиповітряної оборони була відбита атака безпілотника у міському окрузі Істра.

Мер міста Сергій Собянін також заявив, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, немає руйнувань та постраждалих.

«Черговими засобами ППО знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Істринського району Московської області», – йдеться у заяві.

Перед цим у всіх московських аеропортах вводили план «Килим», що пов'язаний із виявленням у регіоні невідомих повітряних об'єктів (наприклад, БПЛА).

Раніше міністерство оборони Росії повідомило, що у ніч проти 16 вересня, у небі над Калузькою та Тверською областями РФ начебто знищили два українські безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Москві, столиці РФ, сталася пожежа поблизу Останкінської телевежі, яка знаходиться неподалік від станції метро «Владикіно» на північному сході міста. На місці події чути вибухи. 

Місцеві жителі повідомляють, що біля Останкінської телевежі видно великий стовп диму. Співробітники екстрених служб вирушили на місце події, і також повідомляється про «хлопки» в районі вежі, де виникла пожежа.

Раніше безпілотники нібито атакували Москву. У підмосковному Раменському, де у ніч на 7 вересня впав безпілотник, у житловому будинку вибило вікна.

Згодом стало відомо, що вибух пролунав неподалік міжнародного аеропорту «Жуковський».

До слова, у Росії спостерігається зростання попиту на страхування від ударів та падіння безпілотників. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на страхові компанії РФ.

Теги: місцева влада безпілотник страхування Москва

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