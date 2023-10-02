Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні
Політикиня також пообіцяла Україні постійну підтримку європейських друзів та партнерів
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в рамках свого візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.
Політикиня вже вдруге цієї осені прибула до України – на цей раз вона прийме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС», – підкреслила Бербок.
Глава МЗС Німеччини додала, що Україна отримуватиме підтримку європейських друзів та партнерів на цьому шляху.
Також Анналена Бербок висловилась про вражаючі реформи України, які проводяться у час повномасштабної війни.
«Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях», – заявила політикиня.
Варто згадати, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вже виступав зі схожою заявою, однак він планував побудувати дещо інше.
«Мета Росії – побудувати відкриту Євразію від Лісабону до Владивостока, в тому числі для спокою самих українців», – заявив він минулого року.
Медведєв ще додав, що нічого хорошого на Україну не чекає, проте пройшов вже понад рік, ЗСУ вщент розносить путінську армію, тож можна сміливо припустити, що у заяви Бербок є всі шанси на реалізацію.
Нагадаємо, що 2 жовтня у Києві розпочинається засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС. Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.
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