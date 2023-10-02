Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні
Анналена Бербок висловилась про вражаючі реформи України
фото: МЗС ФРН

Політикиня також пообіцяла Україні постійну підтримку європейських друзів та партнерів

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок в рамках свого візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Політикиня вже вдруге цієї осені прибула до України – на цей раз вона прийме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС», – підкреслила Бербок.

Глава МЗС Німеччини додала, що Україна отримуватиме підтримку європейських друзів та партнерів на цьому шляху.

Також Анналена Бербок висловилась про вражаючі реформи України, які проводяться у час повномасштабної війни.

«Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях», – заявила політикиня.

Варто згадати, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв вже виступав зі схожою заявою, однак він планував побудувати дещо інше.

«Мета Росії – побудувати відкриту Євразію від Лісабону до Владивостока, в тому числі для спокою самих українців», – заявив він минулого року.

Медведєв ще додав, що нічого хорошого на Україну не чекає, проте пройшов вже понад рік, ЗСУ вщент розносить путінську армію, тож можна сміливо припустити, що у заяви Бербок є всі шанси на реалізацію.

Нагадаємо, що 2 жовтня у Києві розпочинається засідання Ради міністрів Європейського союзу із закордонних справ, яке є першим в історії зустріччю представників міністерств усіх 27 держав-членів поза межами ЄС. Глави МЗС країн ЄС здійснюють не анонсований візит до Києва для неформальної зустрічі для демонстрації підтримки України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ.

Читайте також: Коли Україні світить членство в ЄС: Голова представництва назвала терміни
Теги: Україна Анналена Бербок Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гундяєв продовжує триматись за українську паству
Чому московська церква досі існує в Україні?
25 вересня, 11:49
Західні вимагають, аби українська влада проводила реформи всередині країни
Що заважає Україні проводити реформи
30 вересня, 09:12
Секретар РНБО Олексій Данілов
Данілов пояснив, що може стати точкою перелому у війні
17 вересня, 01:50
З ім’ям Оксани Забужко пов’язаний вихід сучасної української літератури на міжнародну арену
Оксана Забужко святкує день народження: цікаві факти про письменницю
19 вересня, 12:14
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
МЗС пояснило, чому ЄС не має продовжувати заборону на імпорт української агропродукції
14 вересня, 16:49
Білий дім відповів, чи зберігає Конгрес прихильність до підтримки України
Білий дім відповів, чи зберігає Конгрес прихильність до підтримки України
27 вересня, 02:54
Із полиць українських магазинів зникуть польські овочі
Україна вводить ембарго на польські овочі
20 вересня, 06:36
РФ будує фортифікаційні споруди у прикордонних з Україною регіонах
Росія готується до переходу боїв на її територію (супутникові знімки)
Сьогодні, 07:16
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
29 вересня, 14:29

Політика

Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
Вибори в Словаччині: хто з політиків може врятувати відносини з Україною
Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні
Як розшириться ЄС? Глава МЗС Німеччини втерла носа Медведєву та дала обіцянку Україні
США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?
США схвалили тимчасовий бюджет без допомоги Україні. Що це означає?
Іран готується передати Росії балістичні ракети – аналітик ISW
Іран готується передати Росії балістичні ракети – аналітик ISW
Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ
Успішний контрнаступ: ексміністр оборони Британії дав пораду ЗСУ
Політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ
Політичні сили Вірменії закликали владу держави розірвати всі військові та економічні угоди з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
30K
Деякі пенсіонери підлягатимуть мобілізації: у Раді зареєстровано законопроєкт
27K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
24K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
9215
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
6859
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту