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Україна судитиметься з трьома країнами через заборону на зерно – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Україна судитиметься з трьома країнами через заборону на зерно – Politico
Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на зерно після рішення Єврокомісії
фото: AFP

Торговий представник України Тарас Качка: «Ці свавільні заборони – це смішно»

Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на українську сільськогосподарську продукцію. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка в ексклюзивному інтерв’ю виданню Politico Brussels Playbook.

Заборони, введені трьома центральноєвропейськими країнами, мають на меті захистити своїх фермерів від різкого зростання експорту зерна з України після блокади Росією українських портів на Чорному морі. Правляча партія Польщі особливо прагне зупинити потік зерна з сусідньої країни, оскільки її доля на виборах 15 жовтня тісно пов’язана з підтримкою сільської місцевості, яка озлоблена збільшенням експорту української сільськогосподарської продукції.

«Важливо довести, що ці дії є юридично неправильними. І тому завтра ми почнемо судові процеси», – сказав Качка в неділю ввечері, додавши, що Київ готується дати відповідь на експорт польських овочів і фруктів.

Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що введуть власні заборони на українське зерно після рішення Єврокомісії скасувати обмеження. «У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії», –  сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Качка стверджує, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не лише внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав «найбільшим системним занепокоєнням» – чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти, тому що Брюссель говорить від імені ЄС.

«Протягом багатьох років Європейська комісія була організатором торговельних переговорів та інституцією торговельної політики для всього ЄС. І ми раніше працювали на цій основі», – сказав Качка, додавши: «Системний підхід Будапешта і Варшави щодо ігнорування позиції інституцій ЄС у торговельній політиці, думаю, стане проблемою для ЄС».

Київ планує судитися з країнами у Світовій організації торгівлі, а не через власну торговельну угоду з ЄС. «Я думаю, що весь світ повинен бачити, як країни-члени ЄС поводяться по відношенню до торгових партнерів і власного Союзу, тому що це може вплинути і на інші країни».

Тоді як Словаччина просто продовжила попередню заборону ЄС на чотири види зерна, Польща на вихідних ввела додаткові заборони на українське борошно та корми. Угорщина, за словами Качки, йде ще далі і забороняє ще 25 продуктів, про які раніше не йшлося, включно з м’ясом.

«Ці свавільні заборони – це смішно», – сказав Качка. «Я думаю, що Угорщина тут робить політичну заяву про те, що вона хоче заблокувати торгівлю з Україною, а також повністю ігнорувати Брюссель. І тому вважаю, що це дуже сміливий крок проти нас з боку Будапешта».

Хоча додаткові заборони Угорщини здебільшого символічні, враховуючи, що Україна не експортує в країну великої кількості яловичини чи свинини, заходи Польщі вплинуть на значну частину українського експорту, сказав Качка. Якщо Варшава не скасує ці додаткові заборони, «ми будемо змушені вжити заходів у відповідь на додаткові продукти та заборонимо імпорт фруктів і овочів з Польщі».

Уряди в Будапешті та Варшаві заявили, що вони діють, щоб захистити своїх фермерів від сплеску українських продуктів, який знизив ціни, але Качка відповів, що ця аргументація помилкова: «Заборона Польщі не допоможе фермерам, вона не вплине на ціни, тому що ціни є глобальними  –  те, що вони роблять, ґрунтується на громадській думці».

Представник ЄС сказав виданню Politico, що Брюссель сподівався вирішити проблему, змусивши Київ запровадити власні обмеження на експорт.

Відповідаючи на запитання про цю можливу угоду, Качка сказав, що Київ готовий «взяти на себе відповідальність за те, щоб експорт з України не створював цунамі в сусідніх країнах», і запровадить систему експортних ліцензій на зерно «в режимі реального часу» щоб уповільнити експорт до сусідніх країн і дозволити Україні «швидко відреагувати», якщо буде виявлено надмірний експорт.

Нагадаємо, у п’ятницю, 15 вересня, Єврокомісія, вирішила не продовжувати заборону на ввезення українських зернових до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини за умови, що Україна дотримуватиметься певних правил.

Заборона діяла з 2 травня. Її причиною стало різке зростання імпорту українського зерна після російського вторгнення, що спотворило місцеві ринки і викликало протести з боку фермерів.

Румунські фермери в суботу, 16 вересня, звернулися до уряду з проханням в односторонньому порядку заборонити імпорт українського зерна та інших продуктів харчування після того, як Європейська комісія прийняла рішення про зняття обмежень. Про це повідомляє агенція Reuters.

«Якщо така країна, як Польща, яка рішуче і всебічно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, прийняла таке одностороннє рішення після закінчення терміну 15 вересня, ми не розуміємо, чому Румунія не хоче робити те ж саме», – цитує Reuters заяву асоціації фермерів Румунії.

Автори заяви також підкреслюють, що цей запит жодним чином не впливає на транзит української сільськогосподарської продукції через Румунію в інших напрямках, як це відбувається зараз.

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Теги: Польща Тарас Качка фрукти Україна Брюссель зерно Угорщина продукти Румунія імпорт ембарго Словаччина експорт Варшава

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