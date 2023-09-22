Україна назвала головні перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС

Україна та ЄС офіційно не обговорювали, чи залежать терміни вступу від завершення війни

У Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та ЄС офіційно не обговорювали, чи залежать терміни вступу від завершення війни. Про це Стефанішина повідомила в ефірі національного телемарафону.

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Кріс того, у Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці. Але нашій країні ще потрібно виконати низку умов.

«Сьогодні є політичний консенсус щодо того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків», – розповіла Стефанишина.

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За її словами, йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Україні також потрібно обговорити це питання окремо з кожною державою-членом, щоб «було зараховано голос кожної держави» під час розгляду початку переговорів про членство України.

«Це величезна робота. Заяви, засновані на джерелах у Єврокомісії, виходять із того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо переговори з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде однозначно», – уточнила Стефанішина.

Вона нагадала, що цього тижня парламент та уряд ухвалили рішення, які «практично закривають виконання семи рекомендацій Європейської комісії».

«Але є багато питань, які виходять за межі українських реформ. Зокрема це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія так само намагаються встигати за Україною і також адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись із окремими державами», – сказала вона.

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Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. З ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу.