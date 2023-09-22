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Україна назвала головні перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна назвала головні перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС
Україна та ЄС офіційно не обговорювали, чи залежать терміни вступу від завершення війни
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна та ЄС офіційно не обговорювали, чи залежать терміни вступу від завершення війни. Про це Стефанішина повідомила в ефірі національного телемарафону.

Кріс того, у Євросоюзі є політичний консенсус щодо питання початку переговорів про членство України у блоці. Але нашій країні ще потрібно виконати низку умов.

«Сьогодні є політичний консенсус щодо того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків», – розповіла Стефанишина.

За її словами, йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Єврокомісії. Україні також потрібно обговорити це питання окремо з кожною державою-членом, щоб «було зараховано голос кожної держави» під час розгляду початку переговорів про членство України.

«Це величезна робота. Заяви, засновані на джерелах у Єврокомісії, виходять із того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо переговори з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде однозначно», – уточнила Стефанішина.

Вона нагадала, що цього тижня парламент та уряд ухвалили рішення, які «практично закривають виконання семи рекомендацій Європейської комісії».

«Але є багато питань, які виходять за межі українських реформ. Зокрема це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія так само намагаються встигати за Україною і також адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись із окремими державами», – сказала вона.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду. З ухваленням цього закону Україна стала на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Теги: Європейський союз Україна Ольга Стефанішина

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