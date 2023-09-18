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Росія повністю втрачає контроль над чорноморським регіоном – ексміністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Росія повністю втрачає контроль над чорноморським регіоном – ексміністр
Україна може вражати російські військові кораблі
фото з відкритих джерел

Ураження російських кораблів – це феноменальний успіх України, який призведе до паралічу РФ у чорноморському басейні – експерт

Україна веде на Чорному морі чітку і послідовну спецоперацію, результатом якої стане повний параліч морського флоту РФ. Про це розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи чергові успішні атаки наших спецпризначенців. 

«Насправді мало хто розуміє глибину того, що відбулося під час ураження російських кораблів у бухті Севастополя. Це феноменальний успіх – бо йдеться не про сам факт знищення підводного човна і десантного корабля, а про те, що російська ППО була нездатна відбити цей удар. Така сама російська ППО захищає і Москву! Тому москві варто приготуватися: росія буде цієї зими палати», – зауважив Омелян.

Чергові два ворожих кораблі, які були підбиті в акваторії Чорного моря, свідчить про те, що Росія втрачає вплив у регіоні, і перетворюється із загрози на жертву.

«Це чіткий знак, що росія повністю втрачає контроль за чорноморським регіоном. Держава, яка хотіла бути рівною Сполученим Штатам чи Китаю, раптом здатна лише оборону. Кожна морська операція, яка відбувається, – це не просто вау-ефект, вони мають свою чітку логіку і послідовність. І вони ведуть до того, що кремль буде знищений», – наголосив Омелян.

Результатом цих операцій має бути також встановлення повної блокади всіх російських портів, які розташовані на чорноморському узбережжі, і повне припинення виходу не лише бойових кораблів, але й торгових.

«Параліч морської галузі російської федерації у цьому басейні можливо зробити – ми вже проводили такі операції і в Новоросійську, і в Керченській протоці. І росіяни це чули, вони зрозуміли всю загрозу, яка на них чекає в подальшому. Насправді це є теж один із елементів торгу щодо зернового коридору номер один, який росіяни начебто не хочуть відновлювати. Вони зараз б’ються за те, щоб у них була можливість проходити своїми суднами акваторію Чорного моря. Поки що у них такої можливості немає», – резюмував Омелян.

Як відомо, днями сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш». Під час операції спецназу вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів і станцію «Нева», яка може контролювати рух кораблів у Чорному морі.

Після цього Україна провела успішну операцію в порту Севастополя, вразивши відразу два судна – ракетний крейсер та підводний човен. Ці та інші атаки експерти називають українським «морським фронтом», і вони вже стали проблемою для росіян: страхування їх кораблів значно подорожчало. З цієї причини Путін намагається повернутися до формату Зернової операції, але для України в цьому сенсі вже немає – ми здатні відкрити Чорне море для експорту всіх видів продукції, а не тільки зерна, і не залежати від контролю агресора.

Теги: Україна Володимир Омелян Чорне море росія

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