Росія повністю втрачає контроль над чорноморським регіоном – ексміністр

Ураження російських кораблів – це феноменальний успіх України, який призведе до паралічу РФ у чорноморському басейні – експерт

Україна веде на Чорному морі чітку і послідовну спецоперацію, результатом якої стане повний параліч морського флоту РФ. Про це розповів ексміністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи чергові успішні атаки наших спецпризначенців.

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«Насправді мало хто розуміє глибину того, що відбулося під час ураження російських кораблів у бухті Севастополя. Це феноменальний успіх – бо йдеться не про сам факт знищення підводного човна і десантного корабля, а про те, що російська ППО була нездатна відбити цей удар. Така сама російська ППО захищає і Москву! Тому москві варто приготуватися: росія буде цієї зими палати», – зауважив Омелян.

Чергові два ворожих кораблі, які були підбиті в акваторії Чорного моря, свідчить про те, що Росія втрачає вплив у регіоні, і перетворюється із загрози на жертву.

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«Це чіткий знак, що росія повністю втрачає контроль за чорноморським регіоном. Держава, яка хотіла бути рівною Сполученим Штатам чи Китаю, раптом здатна лише оборону. Кожна морська операція, яка відбувається, – це не просто вау-ефект, вони мають свою чітку логіку і послідовність. І вони ведуть до того, що кремль буде знищений», – наголосив Омелян.

Результатом цих операцій має бути також встановлення повної блокади всіх російських портів, які розташовані на чорноморському узбережжі, і повне припинення виходу не лише бойових кораблів, але й торгових.

«Параліч морської галузі російської федерації у цьому басейні можливо зробити – ми вже проводили такі операції і в Новоросійську, і в Керченській протоці. І росіяни це чули, вони зрозуміли всю загрозу, яка на них чекає в подальшому. Насправді це є теж один із елементів торгу щодо зернового коридору номер один, який росіяни начебто не хочуть відновлювати. Вони зараз б’ються за те, щоб у них була можливість проходити своїми суднами акваторію Чорного моря. Поки що у них такої можливості немає», – резюмував Омелян.

Як відомо, днями сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна», а також СПБУ «Таврида» і СПБУ «Сиваш». Під час операції спецназу вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів і станцію «Нева», яка може контролювати рух кораблів у Чорному морі.

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Після цього Україна провела успішну операцію в порту Севастополя, вразивши відразу два судна – ракетний крейсер та підводний човен. Ці та інші атаки експерти називають українським «морським фронтом», і вони вже стали проблемою для росіян: страхування їх кораблів значно подорожчало. З цієї причини Путін намагається повернутися до формату Зернової операції, але для України в цьому сенсі вже немає – ми здатні відкрити Чорне море для експорту всіх видів продукції, а не тільки зерна, і не залежати від контролю агресора.