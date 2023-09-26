Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі

Народжуваність в нашій країні почала падати ще з 2014 року

Народжуваність в Україні за перше півріччя 2023 року впала на 28% у порівнянні з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння за весь час незалежності нашої країни, пише The Wall Street Journal.

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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у ЄС, але тепер він може стати найнижчим у цілому світі.

Негативний прогноз передбачає, що населення України протягом наступних двох десятиліть може скоротитися до 30 млн (до 24 лютого 2022 року було 43 млн).

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В публікації говориться, що рівень народжуваності в України впав на 12% після окупації Криму у 2014 році. Проте після повномасштабного вторгнення цей показник знизився 1,2.

Варто додати, що для підтримки чисельності населення цей показник має становити 2,1 дитини на одну жінку.

Серед причин, які призвели до цього, відносяться вимушений виїзд мільйонів жінок із дітьми за межі країни та заборона виїзду для чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, ситуацію погіршило фізичне розділення партнерів та відкладання народження дітей.

Нагадаэмо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Вона зазначила, що в нашій країні наявна дуже висока передчасна смертність – 42% двадцятирічних юнаків в Україні не доживають до 65 років, тобто помирають в період працездатного віку. В той самий час, доля людей віком 65+ вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%.