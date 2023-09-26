Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі
Негативний прогноз передбачає стрімке скорочення населення України
фото з відкритих джерел

Народжуваність в нашій країні почала падати ще з 2014 року

Народжуваність в Україні за перше півріччя 2023 року впала на 28% у порівнянні з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння за весь час незалежності нашої країни, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії рівень народжуваності в Україні був одним із найнижчих у ЄС, але тепер він може стати найнижчим у цілому світі.

Негативний прогноз передбачає, що населення України протягом наступних двох десятиліть може скоротитися до 30 млн (до 24 лютого 2022 року було 43 млн).

В публікації говориться, що рівень народжуваності в України впав на 12% після окупації Криму у 2014 році. Проте після повномасштабного вторгнення цей показник знизився 1,2.

Варто додати, що для підтримки чисельності населення цей показник має становити 2,1 дитини на одну жінку.

Серед причин, які призвели до цього, відносяться вимушений виїзд мільйонів жінок із дітьми за межі країни та заборона виїзду для чоловіків віком від 18 до 60 років. Крім того, ситуацію погіршило фізичне розділення партнерів та відкладання народження дітей.

Нагадаэмо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічні прогнози для України невтішні. Вона зазначила, що в нашій країні наявна дуже висока передчасна смертність – 42% двадцятирічних юнаків в Україні не доживають до 65 років, тобто помирають в період працездатного віку. В той самий час, доля людей віком 65+ вже перевищує частину молоді до 15 років на 20%.

Теги: населення війна Україна діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
Спроби Росії посварити Україну з Польщею провалились: оцінка ISW
23 вересня, 06:12
З березня 2019 року Ольга служила у Збройних Силах України
Загинула від опіків унаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо військову психологиню Ольгу Тимошенко
20 вересня, 09:00
Російський корабель «Мінськ» у результаті удару зазнав значних пошкоджень
ЗСУ розповіли, що залишилося від двох ворожих кораблів у Криму
16 вересня, 09:28
Перелік необхідних речей для кожного є різним
ЗСУ повідомили новобранцям, що треба брати з собою на фронт
13 вересня, 18:28
Бригада представників країни-агресора працюватиме на офіційному футбольному матчі вперше з лютого 2022 року
Уперше від початку війни: УЄФА призначив арбітрів із Росії на офіційний матч
11 вересня, 20:35
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
Розвідка склала список стратегічних об'єктів Росії, які підлягають знищенню
8 вересня, 21:18
Важливо змінити саму систему, а не просто переставити місцями людей
Що важливіше: секретність чи довіра суспільства?
6 вересня, 12:12
Білий дім анонсував нову підтримку для України
Білий дім анонсував нову підтримку для України
6 вересня, 08:10
Що продемонструє похорон Пригожина
Що продемонструє похорон Пригожина
27 серпня, 15:17

Суспільство

У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
У тренера національної збірної України з хокею знайшли російський паспорт
Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі
Народжуваність в Україні впала до найнижчих показників у світі
Чи можуть робітника звільнити за прогули через повітряні тривоги: роз'яснення
Чи можуть робітника звільнити за прогули через повітряні тривоги: роз'яснення
Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність
Міграційна служба перевірятиме шлюби українців на фіктивність
Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн (відео)
Секретний український дрон за вечір знищив техніки на $7 млн (відео)
Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального
Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
18K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
17K
Як зміниться населення після війни: чотири невтішні прогнози від Інституту демографії
16K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев
14K
Навести ракети на штаб Чорноморського флоту Україні допомогли російські офіцери – ЗМІ
12K
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту