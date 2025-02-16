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Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Добудова ХАЕС не потребуватиме бюджетних коштів – депутатка
фото з відкритих джерел

Фінансування ХАЕС відбуватиметься без залучення грошей платників податків – депутатка

Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС стане важливим кроком до енергетичної незалежності України, і її фінансування не торкнеться громадян і бізнесу. Про це заявила народна депутатка України Вікторія Гриб.

Вона наголосила, що кошти на будівництво не будуть вилучатися з бюджету чи інших критично важливих сфер.

«Гроші на добудову якраз будемо брати в банках. Які будуть на цей бізнес-проект, а він дуже вдалий бізнес-проект. Бо, щоб побудувати зараз, добудувати 2 ядерних блоки, це буде коштувати набагато менше, чим будувати нові ядерні блоки десь по всьому світу», – пояснила депутатка.

Окремо вона прокоментувала питання походження обладнання, яке Україна планує придбати у Болгарії.

«Коли ви зробили наголос на тому, що це російські. Ні, то не є російські. То дійсно були радянські. І в нас такі самі блоки зараз стоять на інших наших атомних станціях. Так давайте від них відмовимося, чи що? Але тут трошки, знаєте, ми купуємо в болгар і це вже болгарські. Тому що вони закупили вже досить давно», – зазначила Гриб.

Вона також наголосила, що будівництво буде здійснюватися українськими фахівцями, які мають великий досвід у цій сфері.

«В нас сильні атомники. В нас міністр, який також працював в «Енергоатомі». В нас на сьогодні пан Котін, який очолює «Енергоатом». Він добудовував блоки також на Запорізький АЕС. Він забрав співробітників з Запорізької АЕС і вони зараз знаходяться тут в Україні», – підкреслила депутатка.

За її словами, фінансування проєкту відбуватиметься виключно за рахунок банків, а його окупність буде швидкою.

«Міністр чітко заявив, ми не будемо брати кошти зараз з населення, ми не будемо брати кошти зараз з промисловості і з бюджету. Це означає, що це бенкабл-project. Тобто, гроші будуть братися в банках. І я впевнена, що такі гроші будуть давати. Тому що, якщо окупність проекту буде за 3-4-5 років, це дуже привабливий бізнес-проект», – підсумувала Вікторія Гриб.

Раніше народний депутат Віктор Бондар заявляв, що добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС дасть змогу створити тисячі висококваліфікованих робочих місць і стане потужним стимулом для економічного й соціального розвитку регіону.

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Теги: міністр депутат гроші бізнес будівництво Енергоатом фінансування Україна населення Вікторія Гриб Хмельницька АЕС

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