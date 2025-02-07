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Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів зробив заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці». Всеукраїнський конгрес фермерів зробив заяву
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
фото: glavcom.ua

Агровиробники закликали «Укрзалізницю» не підвищувати тарифи на вантажні перевезення: призведе до знищення бізнесу та втрати урожаю

Зростання вантажних тарифів «Укрзалізниці», а також відсутність можливості для бронювання малих аграріїв можуть знищити середнє фермерство в Україні, що призведе до позбавлення органів місцевого самоврядування сільської місцевості податкової бази. Про це заявили у Всеукраїнському конгресі фермерів (ВКФ). 

«Анонсоване «Укрзалізницею» зростання вантажних тарифів на +37% матиме негативний вплив на прибутковість мікро господарств та фермерських господарств, адже підвищена вартість логістики буде повністю перекладена на закупівельні ціни агропродукції», – наголосили у ВКФ.

Окрім того, через значно нижчі доходи дрібні аграрії не зможуть закупити достатню кількість добрив, підкреслили у конгресі, а, як відомо, саме ця стаття витрат є балансуючою для малого агробізнесу: наявність грошей означає наявність добрив.

«Відсутність коштів і добрив призведе до падіння врожайності на 30%, та, як наслідок, збитковості – оскільки площа обробітку однакова, а урожай – різний. За оцінками експертів, ріст тарифу «УЗ» призведе до втрати для мікро господарств та фермерських господарств орієнтовно 1,3 млн тонн урожаю зернових та олійних культур, на суму $300 млн», – наголосили у ВКФ.

Більше того, варто взяти до уваги той факт, що підвищення вантажного тарифу перенаправить виробників агропродукції із залізниці на автошляхи. Переорієнтація на перевезення автомобільними шляхами може призвести до погіршення їхнього стану, що вкрай неприйнятно особливо в умовах війни, резюмували у конгресі.

Як відомо, експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торгівельній палаті (ACC), крім тарифів, «УЗ» збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

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Теги: тарифи бізнес Україна Укрзалізниця перевезення

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