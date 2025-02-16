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Початок роботи з командою Трампа та нічна атака «шахедів»: головне за ніч

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Початок роботи з командою Трампа та нічна атака «шахедів»: головне за ніч
Зеленський: Ми розпочали роботу з командою Президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий
фото: Укрінформ

Президент зазначає, що в світі саме на Америку дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни

Україна розпочала співпрацю з командою Трампа, представники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, а Миколаїв постраждав від атаки «шахедів». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 15 лютого, щоб ви були в курсі подій:

Команди Зеленського та Трампа почали спільну роботу

Україна розпочала співпрацю з командою президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент Володимир Зеленський на своєму офіційному Telegram-канал.

«Ми розпочали роботу з командою президента Трампа й уже відчуваємо, що успіх можливий. Саме на Америку зараз у світі дивляться як на силу, що здатна не лише зупинити війну, але й допомогти забезпечити надійність миру після війни», – заявив президент.

Він зазначив, що напередодні Мюнхенської конференції провів конструктивну розмову з Трампом, а також зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо. Крім того, найближчим часом Київ очікує на візит спецпредставника Трампа з питань України Кіта Келлога, який має детальніше вивчити ситуацію та шукати рішення для врегулювання війни.

Команда США у Саудівській Аравії

Представники адміністрації Трампа прямують до Саудівської Аравії, щоб розпочати мирні переговори з російськими та українськими переговірниками. Про це повідомляє Politico з посиланням на конгресмена Майка МакКола та двох американських посадовців, знайомих із планом.

Водночас, журналістка Fox News Нана Саджайя з посиланням на українського високопосадовця повідомила, що українська сторона не була «ні запрошена, ні поінформована» про майбутні американо-російські переговори в Саудівській Аравії.

«Шахеди» атакували Миколаїв

У ніч на 16 лютого росіяни атакували Миколаїв «шахедами». Внаслідок удару виникла пожежа та є постраждалий. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, після російської атаки, працюють усі служби.

«В Миколаєві внаслідок атаки шахедів виникла пожежа, є пошкодження магазину. На даний момент відомо про одного постраждалого», – пише Кім.

У Києві лунала повітряна тривога

У Києві о 23:05 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що БпЛА наближаються до столиці зі сторони Борисполя та попередили про можливу роботу ППО.

О 4:18 у Києві оголошено відбій повітряної тривоги. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Тривога у столиці лунала близько п’яти годин. На щастя, у Києві обійшлося без атак.

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Теги: США переговори Віталій Кім президент Україна Володимир Зеленський Миколаїв Дональд Трамп війна росіяни

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