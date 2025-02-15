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Угорщина заблокувала початок перемовин про вступ України до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Угорщина заблокувала початок перемовин про вступ України до ЄС
фото з відкритих джерел

Угорщина єдина виступила проти, вимагаючи, щоб Україна також представила план захисту національних меншин

14 лютого Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу, що стосується верховенства права і має назву «Основи». Про це повідомило польське видання RMF24.

Польща, яка головує в Раді ЄС, представила лист з умовами відкриття кластера «Основи». У ньому зазначено, що Україна повинна розробити дві дорожні карти: щодо плану реформ у сфері верховенства права та реформ державного управління.

Угорщина єдина виступила проти, вимагаючи, щоб Україна також представила план захисту національних меншин.

Це може призвести до блокування відкриття першого кластера перемовин у квітні, адже до того часу мають ухвалити ще два процедурні рішення, які теж можуть бути заблоковані.

До слова, Будапешт виділить 400 млн форинтів (близько 991 500 євро) для підтримки армії Лівану, замість того щоб відправити зброю Україні. 

Нагадаємо, Угорщина в останній момент погодилася схвалити продовження санкцій проти Російської Федерації. Будапешт піде на поступки в обмін на заяву, в якій буде розглянуто побоювання Угорщини з приводу «енергетичної безпеки». Про це повідомляє Politico.

Згодом міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Раніше ми писали, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до мирних переговорів щодо російсько-української війни, інакше Україна може стати «Афганістаном Європейського Союзу». 

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Теги: Будапешт Угорщина Україна Європейський союз

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