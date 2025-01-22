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В Україні знову зросли ціни на моркву: названо вартість

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Україні знову зросли ціни на моркву: названо вартість
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,4 раза вища, ніж рік тому

Цього тижня відновилося зростання цін на моркву. Наразі її вартість складає 25-33 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються», – зауважують аналітики.

Наразі морква коштує по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Підвищувальну цінову динаміку на українському ринку моркви експерти пояснюють стрімким скороченням пропозиції у місцевих господарствах.

«Зростання цін на моркву не стримує навіть присутності на ринку значних обсягів польської продукції. При цьому продавці констатують, що попит на імпортну моркву також залишається дуже високим», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважують, що наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,4 раза вища, ніж рік тому. При цьому, як зазначають експерти, деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

За словами учасників ринку, зростання цін зумовлене досить високим попитом на якісну моркву в умовах обмеженої пропозиції. Оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують цю продукцію, тоді як запаси моркви у сховищах господарств стрімко скорочуються.

Нагадаємо, що цієї зими у порівнянні з минулою у Києві рекордно зросли ціни на яблука. «Главком» перевірив вартість найпопулярнішого серед українців фрукта у мережі супермаркетів столиці. 

До слова, в Україні різко зросли ціни на тепличні помідори. Лише з початку поточного тижня вартість цього овочу зросла в середньому на 10%.

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Теги: гроші продукти ціни Україна овочі

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