Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото)

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині немає

На Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях. Про це повідомила пресслужба ОВА.

За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів на Київщині пошкоджено автомобіль фото: Національна поліція України

Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В будинку вибито вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи.

Поліція області оприлюднила фото наслідків.

фото: Національна поліція України

Також сьогодні зранку російські загарбники атакували ракетами Дніпропетровщину. У Дніпрі частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік, він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.