Головна Київ Новини
search button user button menu button

Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото)
Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок
фото: Національна поліція України

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури на Київщині немає

На Київщині в ніч на 21 січня працювали сили ППО по ворожих цілях. Про це повідомила пресслужба ОВА. 

За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури також не допущено. 

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів на Київщині пошкоджено автомобіль
Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів на Київщині пошкоджено автомобіль
фото: Національна поліція України

Водночас внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок та автомобіль. В будинку вибито вікна та пошкоджено дах. Також пошкоджено обладнання вуличної електромережі. Тривають ремонтні роботи.

Поліція області оприлюднила фото наслідків.  

Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото) фото 1
фото: Національна поліція України

Також сьогодні зранку російські загарбники атакували ракетами Дніпропетровщину. У Дніпрі частково зруйноване складське приміщення, яке не експлуатувалося. На Синельниківщині через ворожу атаку постраждав чоловік, він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Крім того, пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки.

Читайте також:

Теги: автомобіль поліція будинок населення Київщина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли поліція приїхала на місце інциденту, то дівчина була вже мертвою
На популярному курорті загинула лікарка з Волині: подробиці трагедії
19 сiчня, 15:58
Ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків
Стало відомо, які професії є найдефіцитнішими в Україні
16 сiчня, 04:52
Поліція проводить розслідування
У Німеччині невідомі намалювали на будинку, де живуть українці, свастику
14 сiчня, 04:02
Фахівці ветеринарної медицини на цьому тижні проводитимуть подвірні обходи зазначених районів
У трьох районах Київщини буде проведено щеплення домашніх тварин проти сказу: графік
13 сiчня, 10:53
Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога
У Дніпрі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік вдарив ножем поліцейського
7 сiчня, 15:14
Пошкоджено щонайменше 30 приватних домоволодінь
Росіяни атакували Золочів на Харківщині: постраждала жінка
6 сiчня, 22:51
Затриманим загрожує довічне ув’язнення
Планували масовий теракт на Київщині: СБУ викрила російських агентів
6 сiчня, 11:24
34 ворожих «Шахеди» збили сили ППО, ще 47 були локаційно втрачені
Окупанти вночі запустили по Україні понад 80 дронів: є руйнування та постраждалі
4 сiчня, 09:18
Поліція закликає пішоходів переходити дорогу лише у визначених місцях та на дозволений сигнал світлофора
Київ накриє негода: поліція звернулась до жителів столиці
4 сiчня, 08:43

Новини

Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото)
Поліція показала наслідки нічної атаки дронів на Київщину (фото)
Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам
Столицю огорнув густий туман. Патрульні дали дієві поради водіям та пішоходам
Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні стрілянини на СТО у Києві
Затримано чоловіка, який підозрюється у вчиненні стрілянини на СТО у Києві
У Києві приватний виконавць незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною дитини
У Києві приватний виконавць незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною дитини
Калашник попередив про фейковий збір на ЗСУ начебто від Київської облдержадміністрації
Калашник попередив про фейковий збір на ЗСУ начебто від Київської облдержадміністрації
В Ірпені тимчасово обмежено рух транспорту на одній із вулиць
В Ірпені тимчасово обмежено рух транспорту на одній із вулиць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
46K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
27K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
20K
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua