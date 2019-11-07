Додаток «Приват24» тимчасово не працює на IOS



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Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада

Додаток «Приват24» від «ПриватБанку» тимчасово не працює на мобільній операційній системі IOS.

У «ПриватБанку» підтвердили hromadske про технічні проблеми.

Наразі спостерігаються труднощі при вході в додаток через виникнення помилки «скасовано».

У банку рекомендують скористатися веб-версією сервісу.

Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада.

Нагадаємо, «ПриватБанк» анонсував запуск першого в Україні проєкту поведінкової біометрії, який дозволить ідентифікувати клієнтів за їхньою поведінкою.

Також банк анонсував запуск функції, яка дозволить здійснювати оплату за допомогою обличчя, а також функцію, що допоможе розраховуватися в інтернеті без введення реквізитів картки.