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    Економіка та фінанси

    Додаток «Приват24» тимчасово не працює на IOS

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    Додаток «Приват24» тимчасово не працює на IOS

    Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада

    Додаток «Приват24» від «ПриватБанку» тимчасово не працює на мобільній операційній системі IOS.

    У «ПриватБанку» підтвердили hromadske про технічні проблеми.

    Наразі спостерігаються труднощі при вході в додаток через виникнення помилки «скасовано».

    У банку рекомендують скористатися веб-версією сервісу.

    Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада.

    Нагадаємо, «ПриватБанк» анонсував запуск першого в Україні проєкту поведінкової біометрії, який дозволить ідентифікувати клієнтів за їхньою поведінкою.

    Також банк анонсував запуск функції, яка дозволить здійснювати оплату за допомогою обличчя, а також функцію, що допоможе розраховуватися в інтернеті без введення реквізитів картки.

    Приватбанк
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