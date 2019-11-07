Додаток «Приват24» тимчасово не працює на IOS
Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада
Додаток «Приват24» від «ПриватБанку» тимчасово не працює на мобільній операційній системі IOS.
У «ПриватБанку» підтвердили hromadske про технічні проблеми.
Наразі спостерігаються труднощі при вході в додаток через виникнення помилки «скасовано».
У банку рекомендують скористатися веб-версією сервісу.
Подолати технічні проблеми мають до 9:00 8 листопада.
Нагадаємо, «ПриватБанк» анонсував запуск першого в Україні проєкту поведінкової біометрії, який дозволить ідентифікувати клієнтів за їхньою поведінкою.
Також банк анонсував запуск функції, яка дозволить здійснювати оплату за допомогою обличчя, а також функцію, що допоможе розраховуватися в інтернеті без введення реквізитів картки.