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    Думки вголос

    Після зустрічі Зеленського і Коломойського поліція провела обшуки в «Приватбанку»

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Після зустрічі Зеленського і Коломойського поліція провела обшуки в «Приватбанку»

    Чи може все це бути звичайним збігом?

    Мовою оригіналу

    Районная полиция пришла с обысками в Приватбанк по поводу взаимоотношений банка с международной рекрутинговой компанией, которая должна была отбирать наблюдательный совет государственного банка. Вот это явный успех реформы полиции. Они точно поймали всех карманников и теперь занимаются делами государственного масштаба. Ну или какой-то милиционер из отделения подавался в Наблюдательный Совет но не смог пройти и обиделся? Трудно придумать другую причину, ведь правда. Злые языки, конечно, связывают это с Коломойским и его дружеской встречей в офисе президента, но разве можно верить злым языкам.

    Одновременно с этим событием в парламентском комитете решили, что от парламента в конкурсной комиссии по отбору членов наблюдательных советов государственных банков будет Дубинский. Т е в процессе отбора людей, главный принцип которого будет чистая репутация, будет участвовать человек, совсем без репутации? Ну а что, кому как не ему знать, кто подходит, а кто нет. Кому как не человеку, которого злые языки называют говорящей частью тела Коломойского. Причем не лучшей его частью тела.

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    В общем, итог дня. Для отбора независимых членов наблюдательных советов государственных банков лучше подходит человек Коломойского, чем международные рекрутеры. Это можно считать новым принципом, наверное. Реформа корпоративно управления в таком случае удастся также, как и реформа полиции.

    Может, конечно, совпадение. И может сейчас всем все объяснят. И почему депутаты от Слуги Народа решили, что нет лучшего кандидата чем Дубинский. И почему полиция кошмарит государственный банк, фактически выступая тут на стороне олигарха, чья деятельность в этом банке стоила всем налогоплательщикам 5,5 млрд долларов.

    Может ведь это быть простым совпадением, правда?
    Может ведь мы что-то не понимаем?

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Приватбанк
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