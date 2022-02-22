Долар і євро ростуть в ціні: курс валют на 22 лютого

22 лютого офіційний курс долара до гривні встановлений на рівні 28,48 грн/дол

За день долар виріс щодо гривні на 14 копійок

Національний банк України у вівторок, 22 лютого, встановив курс долара до гривні на рівні 28,48 грн/дол. Таким чином долар виріс щодо гривні на 14 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Водночас євро подорожчав на 10 копійок. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,34 гривні за долар;

32,29 гривні за євро.

Станом на 21 лютого офіційний курс гривні щодо долара становив 28,34 грн/дол., щодо євро - 32,19 грн/дол.

Як повідомлялося, акції російських компаній 21 лютого впали до рекордних показників після обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України т

Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії. Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

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