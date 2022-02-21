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    Економіка та фінанси

    Російські ринки, компанії та рубль стрімко обвалились

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    Курс рубля до долара впав на 2,4% до 79,14 рубля, а до євро &ndash; на 2,6% до 89,8 рубля - Російські ринки, компанії та рубль стрімко обвалились
    Курс рубля до долара впав на 2,4% до 79,14 рубля, а до євро – на 2,6% до 89,8 рубля
    фото з відкритих джерел

    Індекс «Мосбіржі» сьогодні обвалився на 14,23%, що востаннє спостерігалося у 2008 році

    Акції російських компаній 21 лютого впали до рекордних показників після обстрілів російською стороною окупованих територій на сході України та бажанням Володимира Путіна визнати терористичні «Л/ДНР». Про це свідчать дані Investing та Financial Times.

    Як відомо, на російському ринку основними індексами є РТС та індекс «Мосбіржі».

    графіка: investing
    графіка: investing

    Перший 21 лютого впав на 13,2% до 1 207,5 пункту – найнижчого значення з листопада 2020 року. Індекс «Мосбіржі» обвалився на 14,23%, що востаннє спостерігалося у 2008 році.

    графіка: investing

    графіка: investing

    Акції російської «Роснєфті» обвалилася на майже 20%, від початку року компанія втратила вже 30% своєї вартості. Акції «Газпрому» також зазнали падіння, проте лише на 16%.

    Також серед компаній, що втратили понад 15% вартості акцій – продовольча група «Магніт» та банк ВТБ.

    графіка: investing
    графіка: investing

    Падає також і рубль – курс до долара впав на 2,4% до 79,14 рубля, а до євро – на 2,6% до 89,8 рубля.

    Як відомо, зараз Путін звертається до росіян (наживо).

    Зауважимо, дещо раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що підпише указ про визнання «ЛНР» і «ДНР». Він заявив це під час телефонних переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

    Як відомо, Зеленський після Радбезу Росії скликав термінове засідання РНБО. Воно розпочалося 21 лютого о 20:00.

    Зазначимо, за годину до наради Радбезу ватажки бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили про визнання «незалежності республік». Також стало відомо, що після рішення Путіна на окуповану територію Донбасу може зайти російська армія.

    Як відомо, всі доповідачі на засіданні Ради безпеки РФ скаржились Путіну на начебто небажання України виконувати Мінські угоди та казали, що «Донбас Україні не потрібен».

    Також головний розвідник Путіна «проговорився», що «Л/ДНР» приєднають до Росії (відео).

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    Теги: Росія курс валют економіка валютні операції бізнес фінанси
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    Російські ринки, компанії та рубль стрімко обвалились