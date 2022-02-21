Долар росте: скільки коштує валюта після вихідних

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується у просфжку 26-28 грн.

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на 21 лютого на рівні 28,34 грн за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України на 21 лютого 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,3428 гривень за 1 долар (+0,0428 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 28,30 гривень за 1 долар.

Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 5 копійок до 28,34 гривень за долар, курс в покупці до 28,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 32,22 гривень за євро.

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 грн. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

Нагадаємо, курс долара демонструє нестабільність на тлі російської агресії.

Раніше представник Банкової повідомив, чого чекати від курсу долара найближчим часом.

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