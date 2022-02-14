Курс російського рубля обвалився на тлі погроз про вторгнення

Курс російського рубля впав до мінімальних значень з кінця січня

Курс російського рубля помітно знизився до долара та євро на початку ранкових торгів понеділка, 14 лютого. На тлі посилення геополітичних ризиків, курс перевищив 78 рублів за долар уперше з 28 січня. Про це свідчать дані Московської біржі .

Курс долара на момент відкриття торгів (7:00 за київським часом) виріс до 78,29 рубля, що стало максимумом з 28 січня. Курс євро водночас виріс до 88,32 рубля.

Перші угоди щодо долара США пройшли в діапазоні 77,27-77,7 руб./$1, за підсумками першої хвилини торгів курс становив 77,6375 руб./$1 (+47 копійок до рівня попереднього закриття). Євро при цьому подорожчав до 88,0025 руб. (+46,5 копійок до закриття п'ятниці). Бівалютний кошик ($0,55 та євро 45) виріс на 46,77 копійок до рівня закриття 11 лютого, до 82,3 рубля.

Падіння російської валюти посилилося після того, як низка країн закликала своїх громадян покинути Україну через нестабільну ситуацію. Зокрема, адміністрація США вирішила відкликати всіх дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.