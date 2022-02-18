Курс рубля різко впав після заяв ватажків «ДНР» та «ЛНР»

Після опублікування відеозвернення ватажка бойовиків Пушиліна курс російської валюти суттєво знизився за лічені хвилини

Курс російського рубля різко впав на московській біржі після заяви ватажка «ДНР» Дениса Пушиліна про евакуацію населення ОРДО до Росії. Про це свідчать дані торгів.

На момент публікації долар торгувався за 76,05 рубля. Зростання порівняно з ціною закриття попередньої сесії склало 0,2 відсотка, або 0,2 рубля.

Євро на момент публікації торгувався за 86,3 рубля. Зростання порівняно з рівнем закриття торгової сесії 17 лютого склало 0,3 відсотка, або 0,32 рубля.

Нагадаємо, 18 лютого ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив про початок масової організованої евакуації населення ОРДО до Ростовської області через нібито підготовку українською армією наступу на окуповані райони Донбасу. За його словами, вивезення людей скоординоване з керівництвом Росії.

Слідом за ватажком так званої ДНР Денисом Пушиліним, керівник незаконного угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник закликав мешканців окупованої частини Луганської області масово виїжджати на територію РФ у зв'язку з нібито підготовкою Україною наступу.

Раніше повідомлялося, що на окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.

Також повідомлялося, що Лукашенко готовий визнати «ЛНР» і «ДНР».

Читайте також: