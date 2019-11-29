«Слуга народу» Василевська-Смаглюк пояснила свою гучну заяву щодо погроз Зеленському



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Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк з президентом Володимиром Зеленським Фото: Facebook Ольги Василевської-Смаглюк

«Так, скоро для нас може стати нормою «бєй жидов», або заклики до переслідування секс-меншин тощо», - підкреслила Василевська-Смаглюк

Народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що її слова про «приглушення» свободи слова в Україні були вирвані з контексту.

Про це вона 29 листопада написала у Facebook.

«Можна бути тисячу разів правим, але який в цьому сенс, якщо твої слова вирвали з контексту», - зазначила депутат.

Вона уточнила свою позицію щодо публічних погроз президенту Володимиру Зеленському.

«Я вважаю погрозу життю президенту погрозами його життю. Натомість мій співрозмовник Ахтем Чийгоз розцінює це як образу честі та гідності. А якщо хтось може скористатися цими заявами і втілити їх в життя? А вину покладуть на того, хто погрожував? Це теж буде образою честі та гідності? Так, скоро для нас може стати нормою «бєй жидов», або заклики до переслідування секс-меншин тощо. Тоді і газ і печі і вбивства стануть повторенням помилок, які передували трагедіям Голокосту. А я боюсь цього на генному рівні», - підкреслила Василевська-Смаглюк.

«Тому я засуджую висловлювання, які до цього закликають і звертаю увагу на доцільність самоцензури в людей, у яких є схильність думок про убивства та знищення. Звідси і остання фраза про обмеження саме такої свободи слова. І ще раз підкреслю: між свободою слова і погрозами розправи на адресу президента є велика різниця. Саме цю думку я хотіла донести глядачам», - зауважила депутат.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка від «Слуги народу» та колишня журналістка «1+1» Ольга Василевська-Смаглюк виступила за обмеження свободи слова «з поваги до інституту президентства».

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

Детективи Державного бюро розслідувань 28 листопада прийшли з обшуками до будинку волонтера Марусі Звіробій в Калинівці, яка разом з нардепом Софією Фединою підозрюється в плануванні вбивства президента Володимира Зеленського.

Федина вважає обшуки у будинку Звіробій хамством з боку Держбюро розслідувань.