Зеленський скасував прапорщиків



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Передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади

Закон вводить звання «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «майстер-сержант» і «головний майстер-сержант»

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)», який передбачає запровадження нових військових звань у ЗСУ.

У картці законопроєкту №0906 на сайті Верховної Ради вказано, що 29 листопада закон було повернуто з підписом Зеленського.

Цей закон вводить звання НАТО для сержантського, старшинського складу, для солдатів, а також унормовує їхній розвиток відповідно до стандартів Альянсу та тих викликів, які стоять перед Україною.

Закон спрямований на удосконалення законодавства України з питань виконання військового обов'язку, запровадження нових військових звань сержантського і старшинського складу ЗСУ, що відповідають стандартам НАТО, підвищення ролі сержантського і старшинського складу в навчанні і вихованні підлеглого особового складу та виконання ними завдань за призначенням, створення додаткових мотиваційних чинників щодо проходження громадянами України військової служби за контрактом, що сприятиме переходу ЗСУ на професійну основу.

Закон скасовує військові звання «прапорщик, старший прапорщик» (мічман, старший мічман) і вводить звання «рекрут», «штаб-сержант» (штаб-старшина), «майстер-сержант» і «головний майстер-сержант» (корабельні – «старший майстер-старшина», «головний майстер-старшина»).

Передбачається поділ сержантського і старшинського складу на молодший і старший склади.