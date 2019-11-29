За дешевий російський газ Україна вже заплатила втратою своїх територій – Климпуш-Цинцадзе



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Щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогою ціною, підкреслила Климпуш-Цинцадзе

Партія «Європейська Солідарність» застерігає від проведення прямих двосторонніх переговорів України з Росією щодо купівлі російського газу. Як показує недалека історія, за ці газові знижки Україна щоразу платить найдорожчу ціну – своєю територією і життями тисяч загиблих громадян.

Про це заявила депутат фракції «Європейська Солідарність», голова комітету з питань інтеграції України до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«За час після відновлення Україною незалежності кожен школяр мав би зрозуміти те, наскільки небезпечними є будь-які знижки на газ від РФ. Це як ситуація в поганому супермаркеті, де ти, підходячи до каси, вже розумієш, що це була ніяка не знижка, бо цей товар коштує настільки дорожче і ти його вже не можеш повернути на полицю», – підкреслила голова комітету.

Климпуш-Цинцадзе заявила, що історія українсько-російських відносин свідчить – щоразу, домовляючись із Росією про дешевий газ, Україна платила за це надто дорогою ціною.

«Дороговизна цього газу нами вже має бути чітко усвідомлена. Дороговизна тих знижок, які ми мали в 1997 році і потім у 2010 році, вилилася у втрати українських територій – українського Криму, втрату і окупацію українського Донбасу, у тисячі загиблих», – сказала Климпуш-Цинцадзе.

«Це те, що сьогодні має стояти на заваді до будь-яких ініціатив щодо відновлення прямих поставок російського газу в Україну», – підкреслила вона.

Голова комітету додала: «Навіть якщо нам Російська Федерація буде безкоштовно постачати газ, ціна, яка заплачена за те, що ми були під атакою цієї російської зброї у вигляді газу, вже є просто неприйнятною».

Раніше 28 листопада стало відомо, що у Відні представники України та Росії провели газові переговори, які напередодні не анонсувались.

До слова, напередодні прем'єр Олексій Гончарук запевнив, що Україна не веде переговори про купівлю газу з Росії.

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України прокоментували двосторонні переговори України і Росії щодо транзиту газу, які відбулися 28 листопада у Відні.