Чи має держава платити за зруйноване житло на Донбасі. У відомій справі переселенців Воробйових новий поворот



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Переселенець Юрій Воробйов, який судиться з державою через зруйновані будинки на Донбасі внаслідок бойових дій

У 2014-2015 роках сім’ях Воробйових втратила два будинки у Горлівці та Донецьку, які зайняли проросійські бойовики

Київський апеляційний суд задовольнив позови представників Державної казначейської служби і Кабінету міністрів України та скасував рішення Печерського райсуду Києва від 5 вересня 2018 року у справі про відшкодування 25 млн грн подружжю Юрію та Ірини Воробйових за два зруйновані будинки під час бойових дій на окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Позивачі оскаржили рішення суду першої інстанції, який став на бік переселенців. Згідно з рішенням, держбюджет мав компенсувати Воробйовим 8,42 млн грн і 16,60 млн грн матеріальної шкоди за два зруйновані будинки у 2014-2015 роках, які розташовані на вул. Бєлінського, 72 в у Горлівці Донецької області і на вул. Стратонавтів, 125-Б - в Донецьку.

Ще 501,3 тис. грн суд постановив стягнути з держави на користь переселенців за знищення рухомого майна, що знаходилось в зруйнованих будинках.

Крім цього, Кабмін та Держказнайчество мали компенсувати позивачам по 10 тис. грн моральної шкоди.

Разом з тим, в апеляційній скарзі Держказначейства наголошувалося на тому, що Печерський райсуд не з`ясував усіх обставин справи, зокрема те, що Законом «Про Державний бюджет України на 2018 рік» не передбачено видатків на відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом.

Окрім того, Закон «Про боротьбу з тероризмом» передбачає відшкодування шкоди через заподіяння шкоди терористичним актом, а не в результаті проведення Антитерористичної операції. Як пояснив апелянт, у матеріалах справи відсутні докази того, що пошкодження майна позивачів спричинені проведенням Антитерористичної операції, відсутні дані про осіб, які завдали шкоди та причинно-наслідковий зв`язок.

Зі свого боку представник Кабміну зазначив, що відповідачем у цій справ має бути Росія як держава-окупант, а тому не може бути покладено на Кабінет міністрів України відшкодування шкоди за дії РФ.

Під час слухання справи 18 березня 2019 року апеляційний суд вирішив зупинити розгляд до рішення Великої Палати Верховного суду у подібних правовідносинах. Справу відновили 17 грудня минулого року.

Отже, Київський апеляційний суд вважав, що під час розгляду справи судом першої інстанції був відсутній порядок відшкодування коштів за рахунок держбюджету, заподіяної терористичним актом. Більше того у законодавстві України була відсутня не тільки процедура виплати, але й чіткі умови, необхідні для оформлення претензій до держави.

«Разом з тим, колегія апеляційного суду вказує на те, що на момент розгляду апеляційної скарги, затверджено зміни до Порядку надання та визначення розміру грошової допомоги або компенсації постраждалим від надзвичайних ситуацій. Розмір грошової компенсації постраждалим визначається за показниками опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України, які зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Росії, але не більше ніж 300 тис. грн», - сказано у постанові апеляційної інстанції.

Звідси випливає, що мешканці Донбасу, які отримали збитки, спричинені збройною агресією Росії, можуть розраховувати на компенсацію від України не більше 300 тис. грн. Рішення про надання конкретної суми грошей ухвалює відповідна комісія, створена обласними держадміністраціями.