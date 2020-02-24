Гончарук про іпотеку в Україні: треба наркотиками чи зброєю торгувати, щоб її виплачувати



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Скріншот з виступу Олексія Гончарука на телеканалі «Україна 24»

Очільник уряд заявив, що ринок іпотеки в Україні недоступний, тому що дуже високий

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що іпотеку, яку зараз надають українські банки, важко виплачувати, якщо «не торгувати наркотиками чи зброєю».

Про це він сказав у неділю ввечері в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку», — сказав він.

Гончарук уточнив, що одне із завдань уряду — щоб українські банки кредитували дешевше.

«Іпотека під 10% у цьому році — це одна з наших головних задач, якщо ми говоримо про дешевий ресурс. Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо казати, реальний сектор», — заявив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що банки не планують суттєвих змін в іпотечному кредитуванні.

До слова, у грудні 2019 року глава уряду Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році.