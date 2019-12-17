Гончарук анонсував кредити для бізнесу під 12% вже в 2020 році



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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що навесні бізнес зможе отримати кредити під 16% річних

Здешевлення ставок по кредитах може статися вже навесні 2020 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що зниження рівня інфляції дозволяє говорити про зниження кредитних ставок в наступному році.

Про це він сказав в ефірі ICTV.

«Наша стратегія — разом із НБУ продовжувати політику здешевлення кредитування. Зараз для цього досить сприятливі умови. Маємо досить низький рівень інфляції - 5,1%, такого давно не було. Такий низький рівень інфляції дозволяє нам говорити про дешеве кредитування вже в перспективі найближчого року», — сказав Гончарук.

Здешевлення ставок по кредитах може статися вже навесні 2020 року.

«Ми поставили собі за мету — щоб, умовно, вже навесні бізнес міг розраховувати на отримання кредитів під 16% річних, влітку — близько 14%, восени — під 12% річних в гривні», — зазначив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 200 млн грн на програму «житло на пільгових умовах», яка дозволить забезпечити житлом понад 200 сімей участинків АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб. За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, це дуже вигідне пільгове кредитування, яке люди не зможуть отримати просто у банку.