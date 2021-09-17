ДТЕК поставить в Україну додаткові 150 тис. т вугілля із США для проходження зими

У ДТЕК наголосили, що домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону

«Ми першими в Україні почали завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану та США», – гендиректор «ДТЕК Енерго» Салєєв

Компанія ДТЕК погодила із американською компанією HC Trading (Heidelberg Cement Group) постачання в Україну ще 2-х партій американського вугілля в обсязі 150 тис. т.

«Це стане вже другим контрактом компанії на імпорт вугілля із США. Перший контракт, на постачання 75 тис. т американського енергетичного вугілля було підписано наприкінці серпня. Загальний об’єм домовленостей з новим постачальником складає 150 тис. т. Очікується, що вугілля буде доставлене до України двома судовими партіями: перша – в грудні 2021 року, друга – у січні наступного року», – повідомили в прес-службі компанії.

У компанії наголосили, що домовленість на імпорт вугілля є частиною підготовки компанії до опалювального сезону, тому уся партія палива призначена для потреб ТЕС ДТЕК.

«До початку опалювального сезону залишається все менше часу, тому наша компанія робить все можливе, щоб зайти у нього з максимальним ресурсом. Для цього ми активізували ремонтну кампанію на наших ТЕС, відкриваємо нові лави та збільшуємо видобуток вугілля на наших шахтах. Крім цього, ми першими в Україні почали завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану та США. Все заради надійності та стабільності української енергосистеми, щоб українці були зі світлом і теплом», – цитує пресслужба слова генерального директора «ДТЕК Енерго» Ільдара Салєєва.

Як повідомлялося, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону та низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі з імпорту, а також активізували ремонтну кампанію.