У серпні вантажні тарифи «Укрзалізниці» зросли ще на 30%, а з 2027 року планується додаткова індексація на 15%

Заплановане з 2027 року нове підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» ще на 15% може перекреслити плани «Метінвесту» повернути свої металургійні комбінати та гірничо-збагачувальні підприємства до повноцінної роботи наступного року. Про це повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі групи.

У компанії наголошують, що залізнична логістика в Україні й до останніх підвищень була дорожчою, ніж у сусідніх країнах ЄС. У першому півріччі 2026 року перевезення руди на порівнянну відстань коштувало «Метінвесту» на 18% дорожче, ніж у Польщі, та на 27% дорожче, ніж у Словаччині.

У серпні вантажні тарифи «Укрзалізниці» зросли ще на 30%, а з 2027 року планується додаткова індексація на 15%.

Для металургії це особливо критично, оскільки для виробництва однієї тонни металопродукції залізницею необхідно перевезти близько чотирьох тонн вантажів. У результаті тариф «Укрзалізниці» став однією з ключових складових собівартості поряд із вугіллям, електроенергією, рудою, феросплавами та імпортними комплектуючими.

У компанії зазначають, що розраховували на зниження логістичного навантаження для підприємств, які працюють у прифронтових регіонах. Натомість нове підвищення може ще більше погіршити економіку виробництва.

«І це через непокриті бюджетом понад 10 млрд грн збитків від приміських перевезень та втрату доходів «Укрзалізниці» внаслідок зупинки наших підприємств через російські ракетні удари», - кажуть в компанії.

Ситуація ускладнюється тим, що більшість металургійних активів групи зараз фактично не працює: у вересні після російських ударів зупинилися «Запоріжсталь» і «Каметсталь». Серед діючих українських активів залишилися Центральний та Північний ГЗК, однак і вони завантажені лише приблизно на 50%. При цьому за рік собівартість виробництва групи зросла на 30%.

Таким чином, нове підвищення тарифів може створити замкнене коло: зростання вартості перевезень робить відновлення промислових підприємств менш рентабельним, а їхня подальша зупинка, своєю чергою, ще більше скорочує вантажну базу та доходи самої «Укрзалізниці».