ДТЕК привіз в Україну перше судно з вугіллям із США

ДТЕК поставить в Україну сім кораблів з вугіллям для проходження опалювального сезону

Вугілля призначене для потреб державних ТЕС ПАТ "Центренерго"

В Україну прибуло перше із семи законтрактованих ДТЕК суден з вугіллям із США та Колумбії. Судно класу «Панамакс» причалило в порт «Південний». Обсяг першої поставки склав 60,5 тис. тонн. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК «Енерго».

Уточнюється, що вугілля призначене для потреб державних ТЕС ПАТ «Центренерго». Також зазначається, що на сьогодні ДТЕК домовилася з міжнародними постачальниками про імпорт семи суднових партій з вугіллям, з яких 5 постачань з вугіллям із США і два – з Колумбії.

Обсяг кожної партії становить від 40 до 75 тис. тонн, сумарний обсяг постачання – майже 470 тис. тонн.

За даними компанії, очікується, що всі партії прибудуть до України протягом листопада 2021 року – січня 2022 року. Найближча поставка запланована на кінець листопада, чотири – у грудні і ще одна – у січні.

«Окрім суднових поставок, компанія імпортує з Польщі. У серпні ДТЕК «Енерго» підписала дві угоди на поставку сукупно 340 тисяч т енергетичного вугілля з Польщі. Також у вересні–жовтні компанія імпортувала вугілля з Казахстану. Таким чином, на сьогодні загальний обсяг вже законтрактованого газового вугілля із Польщі, США та Казахстану склав близько 0,9 млн т. Лише у вересні–жовтні ДТЕК «Енерго» було всього імпортовано понад 356 тис. т вугілля», – сказано в повідомленні.

У компанії наголошують, що імпорт вугілля є тимчасовим заходом, щоб покрити дефіцит палива, в той час як «використання вугілля українського видобутку залишається пріоритетним«.

«Протягом січня-жовтня цього року на шахтах ДТЕК «Енерго» видобули 13,7 млн т вугілля марки «Г» та ввели у роботу 23 нові лави. Всього у цьому році компанія планує видобути майже 17 млн т газового вугілля», – зазначили у ДТЕК.

Раніше у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує сім кораблів з вугіллям і завдяки цьому забезпечить свої ТЕС вугіллям майбутньої зими.

«Крім нашого українського вугілля, буде сім кораблів класу Панамакс, які вже в дорозі і прибудуть в українські порти найближчим часом. Вугілля, яке ми поставляємо морем, повністю забезпечує потребу енергетичного сектора у вугіллі до кінця року», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, ексміністра енергетики Демчишина підозрюють у контрабанді вугілля.

Раніше очільник уряду Денис Шмигаль пообіцяв, що віялових відключень світла не буде.

Слід зазначити, що міський голова Києва Віталій Кличко натомість заявив, що ризик віялових відключень у столиці, яких не було 20 років, є дуже високим.

Також нагадаємо, що раніше колишній секретар Ради національної безпеки і оборони країни (РНБО) та ексміністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що влада України почала готуватися до віялових відключень електрики.

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