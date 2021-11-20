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    Дефіцит вугілля: у державної «Центренерго» простоюють 20 з 23 блоків ТЕС

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    Після зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК &laquo;Енергоатом&raquo; &nbsp; - Дефіцит вугілля: у державної «Центренерго» простоюють 20 з 23 блоків ТЕС

    Після зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК «Енергоатом»

     

    фото з відкритих джерел

    Із вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак палива

    Директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко повідомив, що в енергосистемі працюють всього 3 з 23 блоків державних ТЕС «Центренерго».

    «19 листопада. 12:00. Диспетчерський моніторинг «Укренерго». В енергосистемі працює всього 3 з 23 блоків державних ТЕС «Центренерго». Ще пів блока дає Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». Причина банальна – дефіцит палива», – написав він у Facebook у п’ятницю.

    За словами експерта, після зупинки імпорту електроенергії з Білорусії, дефіцит в системі покриває НАЕК «Енергоатом», що вчора запустив 14-й атомний блок та ДТЕК.

    «У роботі останньої знаходиться 25 теплових блоків, що покривають пікове навантаження. Поки приватна генерація допомагає балансувати систему і покривати прорахунки державних чиновників у формуванні ринку е/е, нам залишається чекати на судна з американським вугіллям. І традиційно сподіватися на теплу зиму», – зауважив Омельченко.

    Нагадаємо, з вересня кожен другий енергоблок державної компанії ТЕС простоює через брак вугілля. Державні ТЕС працюють на мінімально допустимому рівні. Компанія офіційно анонсувала імпорт 1,5 млн тонн вугілля, однак, як виявилося, 700 тис. т компанія очікувала з Казахстану, поставки звідки з листопада повністю заблоковані.

    Раніше ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко, заявив, що зупинка поставок електроенергії з Білорусі в Україну має під собою політичне підґрунтя і є частиною енергетичного шантажу.

    Теги: ТЕС СБУ депутат вугілля імпорт Енергоатом ДТЕК Facebook Центренерго зупинка Укренерго Валентин Наливайченко
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    Дефіцит вугілля: у державної «Центренерго» простоюють 20 з 23 блоків ТЕС