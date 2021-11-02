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    ДТЕК забезпечує безперебійну роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку РФ поставок вугілля

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    29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну - ДТЕК забезпечує безперебійну роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку РФ поставок вугілля
    29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну

    Луганська ТЕС є єдиним великим генеруючим джерелом електроенергії для контрольованої Україною частини Луганщини

    Компанія ДТЕК оптимізує роботу Криворізької і Луганської ТЕС після рішення Росії обмежити поставки антрацитового вугілля в Україну і шукає альтернативні джерела постачання.

    Про це йдеться в повідомленні компанії «ДТЕК Енерго».

    «ДТЕК Енерго» докладає усіх зусиль для забезпечення стабільності та надійності української енергосистеми, особливо в період опалювального сезону», – йдеться в заяві компанії.

    У зв’язку з обмеженням щодо імпорту палива, найближчим часом на Криворізькій ТЕС планується робота 1 та 3 енергоблоків.

    «Станція продовжує забезпечувати вклад в роботу енергосистеми України та теплопостачання регіону. Наразі компанія також опрацьовує варіанти закупівлі вугілля марок А/П для потреб Криворізької ТЕС закордоном, але поки що підтверджених домовленостей немає», – повідомили в компанії.

    Луганська ТЕС, яка є єдиним великим генеруючим джерелом електроенергії для контрольованої частини Луганської області, найближчим часом буде переведена на роботу одним енергоблоком задля економії палива. Станція продовжує забезпечувати стабільне енерго- та теплопостачання регіону.

    Єдиний шлях постачання вугілля на станцію проходить лише залізницею з території РФ, оскільки фізично не існує залізничних під'їздів до Луганської ТЕС по території, що контролюється українською владою.

    Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про обмеження Росією поставок вугілля в Україну.

    ДТЕК заключив контракти на імпорт близько 0,5 млн тонн вугілля з США.

    Станом на 1 листопада запас вугілля на українських ТЕС складав близько 600 тис. т, що в 4 рази менше передбаченого Міненерго графіку.

    Основні проблеми з нестачею вугілля відчувають державні ТЕС компанії «Центренерго», запасі вугілля на яких менше 100 тис. т.

    Дефіцит вугілля виник через штучно занижені ціни на вугілля навесні-влітку 2021 року, коли ТЕС працювали нижче собівартості. Ситуацію вдалося виправити в серпні 2021 року і приватні ТЕС начала активно імпортувати вугілля.

    Теги: ТЕС вугілля Міненерго ДТЕК Центренерго
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    ДТЕК забезпечує безперебійну роботу Криворізької і Луганської ТЕС попри зупинку РФ поставок вугілля