  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Велика партія вугілля із США прямує до України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українські порти приймуть п'ять суден - Велика партія вугілля із США прямує до України
    Українські порти приймуть п'ять суден
    Фото Shutterstock

    Також продовжується транзит вугілля з Казахстану

    Українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

    "П'ять кораблів пливе: чотири – для ДТЕК і один – для державної "Центренерго", – сказав співрозмовник.

    Він уточнив, що "Центренерго" очікує отримати 72 тис. тонн вугілля до 14 листопада, а потім до 25 листопада –ще 66 тис. тонн. Він нагадав, що держкомпанія отримала кошти на закупівлю цього вугілля завдяки великому контракту з продажу електроенергії НАК "Нафтогаз України".

    За словами джерела, держкомпанія також купує деякі обсяги вугілля в Казахстані, проте на тому ринку нині найбільшим імпортером є Китай, з яким досить складно конкурувати.

    Співрозмовник уточнив, що транзит вугілля з Казахстану через Росію наразі здійснюється без перешкод, тоді як Росія зупинила експорт свого вугілля до України.

    За даними Держмитслужби, у жовтні 2021 року вартісний імпорт енергетичного вугілля до України зріс до $42,99 млн із $17,12 млн у жовтні-2020, тоді як місяцем раніше імпорт був меншим – $33,36 млн проти $20,34 млн у вересні-2020.

    У жовтні цього року основний імпорт енергетичного вугілля здійснювався з РФ – на суму $34,56 млн порівняно з $26,49 млн місяцем раніше, тоді як імпорт з Польщі становив $6,32 млн (у вересні – $5,92 млн), з Казахстану - $1,28 млн ($0,12 млн), а імпорт із США був відсутній, свідчить митна статистика.

    Раніше повідомлялося, що Уряд заборонив відключати тепло у квартирах, лікарнях і школах


    Читайте також: Опалювальний сезон в Україні. Кабмін отримав термінове доручення від РНБО

    Теги: США вугілля імпорт транзит Центренерго
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Велика партія вугілля із США прямує до України