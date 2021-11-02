Велика партія вугілля із США прямує до України

Також продовжується транзит вугілля з Казахстану

Українські порти найближчим часом приймуть п'ять суден з імпортним вугіллям із США загальним обсягом приблизно 280 тис. тонн, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в уряді.

"П'ять кораблів пливе: чотири – для ДТЕК і один – для державної "Центренерго", – сказав співрозмовник.

Він уточнив, що "Центренерго" очікує отримати 72 тис. тонн вугілля до 14 листопада, а потім до 25 листопада –ще 66 тис. тонн. Він нагадав, що держкомпанія отримала кошти на закупівлю цього вугілля завдяки великому контракту з продажу електроенергії НАК "Нафтогаз України".

За словами джерела, держкомпанія також купує деякі обсяги вугілля в Казахстані, проте на тому ринку нині найбільшим імпортером є Китай, з яким досить складно конкурувати.

Співрозмовник уточнив, що транзит вугілля з Казахстану через Росію наразі здійснюється без перешкод, тоді як Росія зупинила експорт свого вугілля до України.

За даними Держмитслужби, у жовтні 2021 року вартісний імпорт енергетичного вугілля до України зріс до $42,99 млн із $17,12 млн у жовтні-2020, тоді як місяцем раніше імпорт був меншим – $33,36 млн проти $20,34 млн у вересні-2020.

У жовтні цього року основний імпорт енергетичного вугілля здійснювався з РФ – на суму $34,56 млн порівняно з $26,49 млн місяцем раніше, тоді як імпорт з Польщі становив $6,32 млн (у вересні – $5,92 млн), з Казахстану - $1,28 млн ($0,12 млн), а імпорт із США був відсутній, свідчить митна статистика.

Раніше повідомлялося, що Уряд заборонив відключати тепло у квартирах, лікарнях і школах