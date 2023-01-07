Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
У грудні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,468 млрд
фото з відкритих джерел

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%

Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28,5 млрд.

У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року. Про це повідомляє Національний банк України.

У грудні резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

У грудні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,468 млрд.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $833,9 млн. Зокрема, $714,3 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а $119,6 млн – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $166,2 млн.

НБУ минулого місяця продав на валютному ринку $3,193 млрд та викупив до резервів – $29,6 млн. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до $3,163 млрд.

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.

Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку – відповідно до балансових даних близько $32,1 млрд. Найбільша фінансова допомога надійшла від:

  • Сполучених Штатів Америки – $12 млрд,
  • Європейського Союзу – $8 млрд,
  • МВФ – $2,7 млрд,
  • Канади – $1,9 млрд,
  • Німеччини – $1,6 млрд. 

Крім того, у 2022 році країна отримала близько $3,1 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП. 

«Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти ($25 млрд) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($9,1 млрд)», – зазначає Нацбанк.

Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на ринку. До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого – з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами. 

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту.

Раніше стало відомо, що Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн грн, з них 410 млрд грн перерахували США.

 

Теги: Нацбанк Україна Національний банк фінансування війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку
Стало відомо, скільки коштів надали партнери Україні у 2022 році
Стало відомо, скільки коштів надали партнери Україні у 2022 році
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
Розвиток «зеленої» енергетики зробить енергосистему менш вразливою до ворожих атак – Центр Разумкова
США готують новий пакет допомоги для України
США готують новий пакет допомоги для України
Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн
Фонд гарантування подав позов проти Жеваго на 46 млрд грн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Миру народам «Святої Русі». Цинічне різдвяне звернення Кирила
13K
«Епіфаній – біс і розкольник». Шокуюче різдвяне звернення митрополита Павла з Лаври
11K
Помісна церква отримала дозвіл на вхід у Лавру: укладена угода з державою
11K
Путін помилково визнав, що всі окуповані території належать Україні
11K
Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
8788
Масштабна повітряна тривога: столична влада заспокоїла українців

Новини

Десятки обстрілів і 14 ворожих атак: Генштаб розповів про «перемир’я» окупантів
Сьогодні, 06:58
ДБР досі не закрило справу проти Порошенка за Томос, яку ініціював Портнов
Вчора, 13:00
ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
5 сiчня, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту