Як війна вплинула на міжнародні резерви України: дані Нацбанку

У грудні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,468 млрд

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%

Станом на 1 січня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $28,5 млрд.

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У грудні вони зросли на 1,9% порівняно з листопадом 2022 року. Про це повідомляє Національний банк України.

У грудні резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримання фіксованого курсу.

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У грудні на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $4,468 млрд.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $833,9 млн. Зокрема, $714,3 млн спрямовано на обслуговування та погашення валютних ОВДП, а $119,6 млн – боргу перед іншими міжнародними кредиторами. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $166,2 млн.

НБУ минулого місяця продав на валютному ринку $3,193 млрд та викупив до резервів – $29,6 млн. Отже, чистий продаж валюти Національним банком у грудні підвищився до $3,163 млрд.

Упродовж 2022 року міжнародні резерви України зменшилися на 7,9%.

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Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку – відповідно до балансових даних близько $32,1 млрд. Найбільша фінансова допомога надійшла від:

Сполучених Штатів Америки – $12 млрд,

Європейського Союзу – $8 млрд,

МВФ – $2,7 млрд,

Канади – $1,9 млрд,

Німеччини – $1,6 млрд.

Крім того, у 2022 році країна отримала близько $3,1 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП.

«Це разом із міжнародною допомогою дало змогу компенсувати значну частину чистих інтервенцій НБУ з продажу валюти ($25 млрд) та виплат країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($9,1 млрд)», – зазначає Нацбанк.

Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на ринку. До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого – з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту.

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Раніше стало відомо, що Україна протягом 2022 року отримала від міжнародних партнерів близько 1 трлн грн, з них 410 млрд грн перерахували США.