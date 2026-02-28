Головна Гроші Економіка
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Ринок електроенергії паралізований боргами – експерт
фото: depositphotos.com

Криза розрахунків: виробники електроенергії залишаються без виплат – Савицький

Системна заборгованість між учасниками ринку електроенергії паралізує розрахунки та створює фінансовий розрив у секторі. Через це виробники не отримують коштів за відпущену електроенергію, що поглиблює кризу. Про це заявив експерт із кліматичної та енергетичної політики, стратегічний радник Razom We Stand Олег Савицький.

За його словами, значна заборгованість накопичена як у системного оператора, так і серед захищених споживачів – шахт, водоканалів та інших підприємств, яких не можна відключити.

«У результаті виробники електроенергії просто не можуть отримати свої гроші, тому що ринок не працює через боргову кризу», – зазначає Савицький.

Через це генерація недоотримує кошти за вже відпущену електроенергію, накопичується фінансовий розрив, а довіра інвесторів падає.

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський заявив, що старі борги не дають «зеленій» енергетиці вийти з кризи.

