Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»
Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років
фото: depositphotos.com

Шапран: «Послаблення долара – це один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями, які ускладнились у 2026 році»

Долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

За словами експерта, послаблення долара – це один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями, які ускладнились у 2026 році. Шапран переконаний, що сильний євро з часом призведе до послаблення економіки ЄС. «В динаміці курсу долара до євро є певна циклічність, оскільки ці ринки залежні один від одного. Тобто долар не може бути вічно слабким до євро», – пояснив він.

Ексчлен Ради НБУ вважає, як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. Шапран додає, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) затягував процес зниження ставок саме через вплив на курс.

«Одна з причин таких рішень – вплив різниці в ставках Федеральної резервної системи (ФРС) та ЄЦБ на курс євро до долара США. Сильне євро є проблемою для таких економік як німецька, тому не думаю, що ЄЦБ отримує задоволення від сильного євро – якраз навпаки», – пояснює експерт.

Ситуація на ринку золота стабілізується, як тільки США послаблять торговий тиск та внесуть ясність щодо нових правил гри на ринку своїх казначейських зобов’язань. Шапран застерігає: вічно виходити з ринку казначейських зобов’язань США у ринок золота неможливо і небезпечно.

«У сучасному світі золото не виконує функцію міри вартості. Ви могли купити золото за $5400, а потім воно обвалилося до $4900. Розрахунки в золоті або в стейблкоїнах, орієнтованих на золото, в промислових масштабах просто неможливі», – наголосив експерт.

За прогнозом Шапрана, ціна залежатиме від стосунків Вашингтона та Пекіна. Якщо відбудеться «потепління», робочим діапазоном стане $3-4 тис. за унцію. При цьому експерт упевнений, що США не перебуватимуть постійно у режимі торгових війн, цей період завершиться і ринок стабілізується.

Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років. Саме тому на нього є високий попит з боку центральних банків, зокрема Китаю.

«Народний банк Китаю купує золото, оскільки формує запас на «погані роки» для світової економіки. КНР дуже залежить від експорту та торгівлі з США і ЄС. І хоча Китаю часто приписують «політичні рішення», насправді за виходом з долара і купівлею золота стоїть чіткий економічний розрахунок», — підсумував Віталій Шапран.

Нагадаємо, 17 лютого ціни на золото опустилися до найнижчого рівня більш ніж за тиждень. Однією з головних причин стали святкові вихідні в Китаї та інших країнах Азії. Спотова ціна на золото знизилася на 1,5% – до 4 918,65 долара за унцію. На початку торгів падіння перевищувало 2%. Ф’ючерси на золото у США з поставкою у квітні також подешевшали – на 2,2%, до 4 937 доларів за унцію.

Раніше світові ринки дорогоцінних металів уже пережили різкий обвал після стрімкого зростання цін. Золото тоді втратило понад 10%, а срібло показало рекордне внутрішньоденне падіння, що стало одним із наймасштабніших коливань на ринку металів за останні десятиліття. Аналітики пов’язували це з фіксацією прибутків інвесторами та високою волатильністю на глобальних ринках.

