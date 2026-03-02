Ексчлен Ради НБУ пояснив, коли очікувати завершення «золотої лихоманки»

Шапран: «Послаблення долара – це один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями, які ускладнились у 2026 році»

Долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном: у разі «потепління» робочим діапазоном для металу стане $3-4 тис. за унцію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран.

За словами експерта, послаблення долара – це один з інструментів тиску на ЄС з боку США в торгових переговорах з європейцями, які ускладнились у 2026 році. Шапран переконаний, що сильний євро з часом призведе до послаблення економіки ЄС. «В динаміці курсу долара до євро є певна циклічність, оскільки ці ринки залежні один від одного. Тобто долар не може бути вічно слабким до євро», – пояснив він.

Ексчлен Ради НБУ вважає, як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. Шапран додає, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) затягував процес зниження ставок саме через вплив на курс.

«Одна з причин таких рішень – вплив різниці в ставках Федеральної резервної системи (ФРС) та ЄЦБ на курс євро до долара США. Сильне євро є проблемою для таких економік як німецька, тому не думаю, що ЄЦБ отримує задоволення від сильного євро – якраз навпаки», – пояснює експерт.

Ситуація на ринку золота стабілізується, як тільки США послаблять торговий тиск та внесуть ясність щодо нових правил гри на ринку своїх казначейських зобов’язань. Шапран застерігає: вічно виходити з ринку казначейських зобов’язань США у ринок золота неможливо і небезпечно.

«У сучасному світі золото не виконує функцію міри вартості. Ви могли купити золото за $5400, а потім воно обвалилося до $4900. Розрахунки в золоті або в стейблкоїнах, орієнтованих на золото, в промислових масштабах просто неможливі», – наголосив експерт.

За прогнозом Шапрана, ціна залежатиме від стосунків Вашингтона та Пекіна. Якщо відбудеться «потепління», робочим діапазоном стане $3-4 тис. за унцію. При цьому експерт упевнений, що США не перебуватимуть постійно у режимі торгових війн, цей період завершиться і ринок стабілізується.

Попри мінливість цін, золото залишається важливим антициклічним інструментом для довгострокових гравців із горизонтом планування 30–50 років. Саме тому на нього є високий попит з боку центральних банків, зокрема Китаю.

«Народний банк Китаю купує золото, оскільки формує запас на «погані роки» для світової економіки. КНР дуже залежить від експорту та торгівлі з США і ЄС. І хоча Китаю часто приписують «політичні рішення», насправді за виходом з долара і купівлею золота стоїть чіткий економічний розрахунок», — підсумував Віталій Шапран.

Нагадаємо, 17 лютого ціни на золото опустилися до найнижчого рівня більш ніж за тиждень. Однією з головних причин стали святкові вихідні в Китаї та інших країнах Азії. Спотова ціна на золото знизилася на 1,5% – до 4 918,65 долара за унцію. На початку торгів падіння перевищувало 2%. Ф’ючерси на золото у США з поставкою у квітні також подешевшали – на 2,2%, до 4 937 доларів за унцію.

Раніше світові ринки дорогоцінних металів уже пережили різкий обвал після стрімкого зростання цін. Золото тоді втратило понад 10%, а срібло показало рекордне внутрішньоденне падіння, що стало одним із наймасштабніших коливань на ринку металів за останні десятиліття. Аналітики пов’язували це з фіксацією прибутків інвесторами та високою волатильністю на глобальних ринках.