Після ворожих обстрілів п’ять областей залишаються без світла – Міненерго

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина громад у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання

Через безперервні атаки російських військ на об’єкти критичної інфраструктури, станом на ранок 27 лютого частина споживачів у прифронтових та прикордонних регіонах залишається без електропостачання. Найскладніша ситуація зберігається у шести областях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними Міненерго, люди сидять без світла у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, бригади вже працюють над відновленням.

«Енергетики виходять на об’єкти одразу після відбою тривог і роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити домівки, лікарні, школи та підприємства», – йдеться в повідомленні Міненерго.

Також зазначається, що у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.